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Xроника

Президент Пакистана поздравил главу Азербайджана 16.05.2017 18:44

Президент Пакистана Мамнун Хусейн поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами хотел бы передать Вам искренние и добрые пожелания от имени правительства и народа Пакистана», - говорится в послании М.Хусейна, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Наши страны тесно связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан является сторонником большего расширения этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах», - подчеркивается в письме.

Президент Пакистана отмечает, что его страна привержена принципам мира, координации и интеграции.

«Наши совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут нам достичь этих целей.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – устойчивого мира и благополучия», - подытоживается в послании.

Ялчин Алиев, И.А.

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