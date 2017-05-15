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Xроника

Выделено 1,8 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе 15.05.2017 21:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер по строительству автомобильной дороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автодороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил, соединяющей 3 населенных пункта с населением шестнадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год для строительства и реконструкции автодорог, выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 1,8 миллиона (один миллион восемьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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