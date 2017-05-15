15 мая в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева состоялся последний день соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мужская сборная Азербайджана по дзюдо завершила турнир с золотыми медалями, а женская – с серебряными.

Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев и Первый вице-президент, председатель Оргкомитета Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева наблюдали за финальной встречей мужской сборной Азербайджана по дзюдо.

В напряженной борьбе наша сборная выиграла у сборной Алжира со счетом 3:2 и стала обладательницей золотых медалей.

На соревнованиях Азербайджан представили Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Руфат Исмайлов (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 90 кг).

Бронзовые медали на турнире достались Турции и Узбекистану.

После соревнований состоялась церемония награждения борцов.

Медали победителям вручил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В честь наших дзюдоистов, ставших чемпионами, прозвучал гимн страны и был поднят флаг Азербайджана.

Следует отметить, что в тот же день женская сборная Азербайджана по дзюдо в финале встретилась со сборной братской Турции.

В финальной встрече наши дзюдоистки уступили со счетом 0:5.

А бронза досталась дзюдоисткам братского Узбекистана.

После соревнований и церемонии награждения прозвучал гимн и был поднят флаг Турции.

На соревнованиях по дзюдо наши спортсмены стали обладателями 26 медалей, в том числе 11 – золотых, 12 – серебряных и 3 – бронзовых.

Р.Д., И.А.