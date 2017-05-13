Мехрибан Алиева: «Сегодня Азербайджан принимает весь исламский мир» - ФОТО

Азербайджан и его столица Баку пережили волнение и радость ожидаемого момента – открытия IV Игр исламской солидарности.

Зрители заняли свои места на Бакинском Олимпийском стадионе, где проходила церемония открытия.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в VIP-трибуне стадиона находились Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитете Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин и другие официальные лица.

Напомним, что решение о проведении в Баку IV Игр исламской солидарности было принято в июле 2013 года на VIII Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности. 18 сентября 2015 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в Баку IV Игр исламской солидарности. За прошедший период под руководством председателя Организационного комитета, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой проделана большая подготовительная работа. Все 16 спортивных арен Баку на высоком уровне подготовлены к соревнованиям, осуществлены другие необходимые организационные мероприятия. С уверенностью можно сказать, что предстоящие в Баку Игры останутся в истории Исламиады как грандиозный спортивный праздник.

За последние годы Азербайджан успешно провел такие международные соревнования, как первые Европейские игры, Всемирная шахматная олимпиада, чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, Кубок мира по художественной гимнастике, «Формула-1». Страна огней уже признана в мире как спортивная держава. Другим фактором, обусловливающим успех Игр исламской солидарности «Баку-2017», является богатый опыт, накопленный в этой сфере.

В Играх принимают участие свыше 3 тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, более 1000 официальных представителей команд и такое же количество технического персонала. Эти показатели сами по себе являются рекордными. Потому что до сих пор в Играх исламской солидарности никогда не участвовало столько стран.

На соревнованиях по 24 видам спорта атлеты будут состязаться за 269 комплектов медалей. Азербайджан на соревнованиях представят 425 спортсменов. Победителям будут вручены в целом 1600 медалей.

Ожидается, что за IV Играми исламской солидарности будут наблюдать свыше 1 миллиарда зрителей в более чем 50 странах. Для освещения соревнований аккредитацию прошли свыше 1000 представителей медиа. АЗЕРТАДЖ является официальным медиа-партнером Игр. Около 70 сотрудников агентства будут освещать «Баку-2017».

Для отслеживания 165 спортивных соревнований, включенных в программу Игр, на продажу выставлены свыше 500 тысяч билетов. К организации водного путешествия, церемоний открытия и закрытия привлечены более 5 тысяч сотрудников из 31 страны. На церемониях будет использовано сценическое оборудование, изготовленное в 8 странах. У «Баку-2017» 24 международных и 17 местных послов, а также 8 местных и 5 международных спонсоров. Официальные талисманы – «Инджа» и «Джасур» – символы карабахских лошадей, являющихся национальным достоянием Азербайджана.

Включенное в программу IV Игр исламской солидарности водное путешествие стартовало 5 апреля с участием Президента Ильхама Алиева. Начавшееся с Каспия водное путешествие охватило 15 регионов Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в статье «Усиление исламской солидарности – веление времени», опубликованной в официальном печатном органе ОИС журнале OİC Journal так охарактеризовал значимость Игр: «Сегодня мусульманский мир как никогда нуждается в единстве и солидарности. Поэтому объявление 2017 года в нашей стране «Годом исламской солидарности» является месседжем доброй воли всему мусульманскому миру и планете. Основные цели «Года исламской солидарности» - укрепить единство в мусульманском мире, продемонстрировать всему миру, что Ислам является религией мира и культуры. Считаю, что предстоящие в мае этого года в Баку Игры исламской солидарности станут не только спортивным соревнованием, но днями единства и солидарности всего исламского мира».

На заключительном заседании Организационного комитета IV Игр исламской солидарности первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала: «Мы полностью готовы к успешному проведению Игр в нашей стране. Наша цель - провести IV Игры исламской солидарности в Азербайджане на самом достойном уровне. Для этого есть все условия. Государство оказывает поддержку. Организационный комитет поработал очень успешно, есть команда, готовы волонтеры. Уверена, что мы сможем добиться очередного важного успеха в богатой, славной истории нашей страны».

Игры, опирающиеся на четыре основные ценности – «Единство», «Мир», «Уважение», «Совершенство», проходят под девизом «Наша сила - в солидарности».

Высоко оценив организацию Игр, президент Спортивной федерации исламской солидарности принц Абдуллах Бин Мосаад Бин Абдулазиз сказал: «Я хочу выразить признательность народу прекрасной страны, которая проводит соревнования, и председателю Организационного комитета «Баку-2017», Первому вице-президенту госпоже Мехрибан Алиевой. В Азербайджане очень любят спорт, и страна продемонстрировала решительность в проведении мероприятия на уровне высочайших стандартов. Не сомневаюсь, что эти Игры являются показателем неустанной деятельности и преданности организаторов и волонтеров «Баку-2017». Спортсменам будут созданы наилучшие условия для демонстрации своего мастерства».

По словам министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики, генерального исполнительного директора Операционного комитета Игр исламской солидарности Азада Рагимова, церемония открытия будет незабываемым праздником единства и солидарности. Игры исламской солидарности «Баку- 2017» являются вершиной подготовки и тщательного планирования, осуществляемого в течение более 20 месяцев, 16 современных спортивных объектов Баку полностью готовы встретить тысячи атлетов.

Директор по церемониям и исполнительный продюсер Катрин Угву отметила, что церемония открытия направит внимание на критерии, объединяющие государства и народы: «Сказ о мире, который мы покажем сегодня вечером всему человечеству, имеет глубокие корни в культуре, обычаях и традициях Азербайджана. Большой вклад, внесенный в свое время в исламскую цивилизацию, сегодня ощущается во всем. Тысячи людей из различных уголков мира долгие месяцы трудились для реализации этой церемонии. Я выражаю самую искреннюю признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту, председателю Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017» госпоже Мехрибан Алиевой. Без их доверия и поддержки все это было бы невозможным. Наконец, я выражаю глубокую благодарность азербайджанскому народу. Эта действительно страна ярких звезд, лучшим образом олицетворяющих дух человека».

Художественный руководитель Нейтан М.Райт рассказал о сценарии церемонии: «В центре нашей церемонии находится маленькая бакинка – Мина. Мы с помощью Мины и ее друга – воздушного змея совершаем путешествие, чтобы открыть Вселенную. По пути она знакомится со своеобразием и наследием людей, их верованиями и мечтами. История Мины - это олицетворение могущества и единства людей. Ее мечта – лучший мир, где царят покой и гармония. Уже больше года я ощущаю доброту и искренность азербайджанского народа, эти качества вдохновляют меня».

Открывшийся два года назад накануне первых Европейских игр Бакинский олимпийский стадион в этот вечер превратился в большую сцену, оснащенную современной проекционной системой. Гигантская сцена была смонтирована за шесть недель. В подготовке церемонии открытия участвовали около 5 тысяч человек из 31 страны, в том числе специалисты по сцене, технический состав и группа актеров.

С первого взгляда привлекали внимание два минарета высотой 28 метров. На большом экране шириной 85, высотой 35 метров демонстрировались подготовленные за несколько месяцев видеоролики, включающие анимацию и кинокадры.

На гигантском мониторе виден поднимающийся с Ичеришехер Воздушный змей. Девочка Мина и ее друзья, бегая по всему городу за воздушным змеем, направились в сторону стадиона. На экране демонстрировались Пламенные башни, Девичья башня, Филармонический сад, Центр Гейдара Алиева, наконец, Олимпийский стадион.

На стадионе дети, державшие в руках воздушных змеев, начали вести обратный отчет от 10 к 1. С завершением обратного отсчета началась церемония открытия.

Зрители продолжительными аплодисментами приветствовали официальных лиц и гостей – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Первого вице-президента и председателя Организационного комитета «Баку-2017» Мехрибан Алиеву, генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа бин Ахмеда Аль-Усаймина и других гостей.

Зазвучал «Яллы» Эльдара Мансурова. Под звуки музыки на сцену вышли 700 волонтеров. Они держали в руках светящиеся шестиугольники. К ним присоединились 10 танцоров Азербайджанского государственного ансамбля танца.

На сцене была сложена композиция в виде полумесяца и звезд, продемонстрирован лого «Баку-2017». Шестиугольники превратились во флаг Азербайджана.

Полумесяц символизирует в исламском календаре начало нового месяца. Это также свидетельствует о том, что в истории исламского единства и сотрудничества начинается новая глава.

Под звуки гимна на стадион был внесен флаг Азербайджана и военнослужащие Национальной гвардии Особой службы государственной охраны подняли его на флагшток.

Одновременно над стадионом начался фейерверк, олицетворяющий цвета Азербайджанского флага.

На мониторе были продемонстрированы кадры, отражающие начавшееся с Каспия водное путешествие Игр исламской солидарности и церемонии забора воды детьми в различных уголках Азербайджана.

16 детей, участвовавших в церемониях, вышли на сцену.

Они вылили из медных сосудов в большую чашу в центре сцены. В это время за спиной детей ожил пиротехнический водопад.

Таким образом, начавшееся с Каспия 5 апреля 2017 года водное путешествие завершилось на Олимпийском стадионе. Напомним, что вода, взятая 40 дней назад с Каспия, символически была отправлена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во все уголки страны, чтобы все ее жители почувствовали дух Игр. За это время путешественники преодолели расстояние более 3000 километров, взяв воду в 16 местах - 5 озерах, 1 водохранилище, 3 реках, 1 источнике, 3 водопадах и различных точках каспийского побережья, вернулись в Баку. Эти воды соединились этим вечером на Бакинском олимпийском стадионе.

Наконец, начался парад атлетов. Команды выходили на стадион в алфавитном порядке с флагом своей страны. Спортсменов сопровождали мужчина с таблички в руках и девушка с медным сосудом, наполненным водой.

Перед трибунами сначала прошли команды Афганистана, Албании, Алжира, Бахрейна, Бангладеша, Бенина, Брунея, Буркина Фасо, Камеруна, Чада, Коморских островов.

Парад команд продолжили спортсмены Кот-д`Ивуара, Джибути, Египта, Габона, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гайаны, Индонезии, Ирана.

Затем на стадион вышли команды Ирака, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мальдивов, Мали, Мавритании, Марокко.

Перед трибунами прошли спортсмены Мозамбика, Нигера, Нигерии, Омана, Пакистана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала, Сьерра-Леоне.

Очередь дошла до команд Сомали, Суринама, Сирии, Таджикистана, Того, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Йемена.

Зрители бурно приветствовали спортсменов из братской Турции.

Наконец под знаменую песню Муслима Магомаева «Азербайджан» на стадион вышла команда страны-хозяйки - Азербайджана. Наша страна представлена 425 спортсменами. Флаг Азербайджана нес пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев.

Прохождение азербайджанских спортсменов перед трибунами сопровождалось исполнением Натига Ширинова и других 19 нагаристов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева тепло приветствовали наших спортсменов.

Таким образом, парад спортсменов завершился.

Началась церемония выноса на стадион флага Спортивной федерации исламской солидарности. Флаг на стадион вынесли олимпийские чемпионы, чемпионы и призеры чемпионатов мира. Среди них - чемпионы Олимпийских игр в Сиднее, Барселоне, Пекине, Афинах Намиг Абдуллаев, Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Фарид Мансуров, Земфира Мефтахетдинова и др.

Военнослужащие подняли флаг Спортивной федерации исламской солидарности рядом с флагом Азербайджана.

От имени спортсменов и судей присягу принесли таэквондист, чемпион Олимпийских игр «Рио-2016» Радик Исаев и рефери, бронзовый призер Олимпийских игр «Афины – 2004» по боксу Фуад Асланов.

На сцену для выступления были приглашены Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин.

Выступление госпожи Мехрибан Алиевой:

«Ваше превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, Ваше превосходительство доктор Юсуф аль-Усаймин.

Уважаемый члены Спортивной федерации исламской солидарности.

Ваши превосходительства.

Спортсмены исламского мира.

Дамы и господа.

Уважаемые гости.

Добро пожаловать в Азербайджан!

Добро пожаловать на Игры исламской солидарности «Баку-2017»!

Дорогие соотечественники, в этот вечер мы с чувством радости принимаем IV Игры исламской солидарности, являющиеся торжеством единства и спорта. Для нас высокая честь принимать Игры. Сегодня Азербайджан принимает весь исламский мир. Сердечно приветствую тысячи спортсменов, прибывших с четырех континентов, и гостей нашей столицы, и говорю им «Добро пожаловать!». Поздравляю всех граждан нашей прекрасной Родины со всеми этими успехами и выражаю признательность. Да хранит Всевышний Азербайджан!

Дорогие друзья, представители более 50 стран отмечают в этот вечер в Баку церемонию открытия IV Игр исламской солидарности. Ваше присутствие здесь – честь для нас. Наши братья и сестры, Азербайджан сердечно приветствует вас. Хочу выразить признательность Спортивной федерации исламской солидарности за то, что проведения IV Игр доверено Баку.

Игры исламской солидарности «Баку-2017» являются новой яркой страницей в динамичном развитии Азербайджана и очередным историческим событием для международной спортивной общественности. Вложенные нами в спорт крупные инвестиции, позволив усвоить умения на мировом уровне, создать сооружения и инфраструктуру, обеспечили большое наследие для будущего.

В этот вечер мы объединяем весь исламский мир. Азербайджан рад взять на себя эту высокую миссию. Мы являемся древним краем, обладающим культурой, охватывающей тысячелетия, и сильными исламскими традициями. В то же время мы - молодая, современная и динамично развивающаяся страна. В прошлом году была отмечена 25-я годовщина восстановления независимости Азербайджана. Мультикультуральная история страны является сокровенной составляющей нашего открытого, толерантного общества. Мы рады тому, что являемся частью исламской истории и наследия, что можем поделиться исламскими ценностями.

Творческие элементы этих Игр, начиная от медалей, которыми будут награждены атлеты-победители, до грандиозных церемоний открытия и закрытия воодушевят нашу богатую культуру. Страна огней - Азербайджан одновременно является Страной хрустальных вод. Несравненные озера и реки, водопады и родники, Каспийское море веками являлись источником нашей жизни. Этот элемент, занимающий место в нашем общем исламском наследии и являющийся источником жизни, формирует важную часть природной красоты и своеобразия страны, начиная от Кавказских гор до Каспийского моря. Символ Игр исламской солидарности «Баку-2017» - вода в последние пять недель отправилась в большое путешествие от Каспийского моря. Она продемонстрировала миру несравненную природу Азербайджана, передавая каждому человеку месседж мира и дружбы, воодушевляла людей.

Дорогие друзья, приветствую всех наших замечательных молодых волонтеров. Мы гордимся вами. Ваша самоотверженность и влюбленность, доброта и решительность позволили провести эти Игры. Выражаю вам сердечную признательность.

Спортсмены исламского мира, безгранично рада видеть вас здесь в качестве наших гостей. Весь Азербайджан с вами и желает вам больших успехов. Это – ваши Игры. В предстоящие десять дней наша страна будет вашим домом.

В этот вечер я выступаю перед вами с чувством радости в связи со всеми достижениями нашей страны. Привязанность нашего народа к прогрессу воодушевляет меня. Все мы можем радоваться совместным успехам. Два года назад Азербайджан, объединив в рамках первых Европейских игр весь европейский континент, написал историю. А сегодня мы объединяем в Баку на IV Играх исламской солидарности представителей исламского мира четырёх континентов.

2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Эти Игры и могущество спорта объединили наши народы под исламским духом дружбы, мира, толерантности и милосердия. Наша сила - в солидарности! Этот воодушевляющий месседж наши Игры отправят далеко за пределы Азербайджана.

Атлеты исламского мира, дамы и господа, дорогие друзья.

Добро пожаловать на Игры исламской солидарности «Баку-2017»!

Добро пожаловать в Азербайджан!»

Х Х Х

Затем к микрофону подошел генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин.

Выступление Юсуфа аль-Усаймина:

«Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство господин Ильхам Алиев.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, Ваше превосходительство госпожа Мехрибан Алиева.

Ваши превосходительства, руководители делегаций.

Уважаемые участники, уважаемые гости, дамы и господа.

Для меня высокая честь выступать здесь – на открытии IV Игр исламской солидарности в столице Азербайджанской Республики Баку.

Хочу выразить глубокую признательность азербайджанскому народу, Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву и его правительству за организацию этого грандиозного мероприятия. Мы уверены в том, что это мероприятие внесет вклад в поощрение спорта в странах-членах Организации исламского сотрудничества, окажет поддержку молодежи в исламском мире. Хочу выразить глубокую признательность и почтение Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, председателю Организационного комитета IV Игр исламской солидарности госпоже Мехрибан Алиевой за неутомимую деятельность и усилия в области развития молодежи и поощрения спорта.

Я также хочу выразить благодарность Спортивной федерации исламской солидарности, особо отличившейся в проведении IV Игр исламской солидарности, желаю им больших успехов.

Проведение в Баку IV Игр исламской солидарности совпадает с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности», что свидетельствует не только о приверженности Азербайджана развитию молодежи и спорта в государствах-членах, но и активном участии этой страны в усилении мультикультурализма, а также укреплении межкультурального диалога и межцивилизационного общения, распространении на глобальном уровне через спорт знаний об исламских ценностях.

Ваши превосходительства, уважаемые гости, Игры исламской солидарности являются одними из крупнейших спортивных мероприятий в мире, так как эти Игры объединяют около 4000 атлетов из разных стран, принадлежащих к различным культурам. Это наглядно демонстрирует исламскую солидарность, отражает истинную суть Ислама, то, что он является религией мира и толерантности, усиливает единство, гармонию, узы дружбы между народами, независимо от их культур и различий, и их сосуществование в мирных условиях.

Ваши превосходительства, уважаемые друзья, исламский мир сталкивается с такими сложными вызовами, как рост экстремизма, радикализма, исламофобии и изоляция некоторых частей наших обществ. Сильные и здоровые общества строятся на основе таланта и потенциала молодежи. Фактически спорт позволяет нам лучше работать. Ислам придает большое значение спорту, физическому и духовному воспитанию.

Организация исламского сотрудничества придает и будет придавать большое значение молодежи и спорту. На 13-м Исламском саммите 2016 года в Стамбуле был принят Десятилетний план мероприятий ОИС (ОИС-2025), уделяющий особое внимание вопросам молодежи и спорта в исламском мире.

Нынешние Игры являются первым мероприятием после принятия 5-7 октября 2016 года на состоявшейся в Стамбуле 3-й сессии Исламской конференции министров молодежи и спорта Стратегии ОИС в области развития спорта в государствах-членах ОИС (на 2017-2025 годы).

Уверен, что благодаря национальным олимпийским комитетам государств-членов ОИС сотрудничество между Спортивной федерацией исламской солидарности и Генеральным секретариатом ОИС усилится, и в исламском мире будут обеспечены важнейшие цели, связанные с молодежью. Спасибо».

Х Х Х

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил Игры открытыми.

Затем начался фейерверк и в ночном небе засверкали слова «Баку-2017».

На сцену вышла женщина с медным сосудом в руках. Затем к ней присоединились еще 56 женщин, несущих воду. Они вместе представляли 57 членов Спортивной федерации исламской солидарности.

Женщины вылили воду в чашу и в результате образовался прекрасный фонтан. Исламский мир таким образом символически объединился.

Эта сцена была представлена в программе церемонии под названием «Единство».

На стадионе был продемонстрирован очередной сюжет под названием «Гармония». Бакинская девочка Мина и ее дедушка вышли на сцену. На экране появились виды Филармонического сада. Дед прикрепил к хвосту бумажного змея четвертую полоску. Гуляя по прекрасному парку, он дарил улыбку и свет. Девочка задумывается о мире и гармонии во всем мире.

Дед сказал внучке: Для того, чтобы изменить наш путь в будущее, сначала надо понять прошлое. Таким образом, представляя бумажного змея, как друга-проводника, он пригласил Мину в интересное путешествие в мир знаний и знакомств.

В Филармоническом саду к Мине присоединились 120 участников, в том числе 20 юных артистов Азербайджанской государственной детской филармонии.

В роли деда Мины выступал народный артист Нуреддин Мехдиханлы.

Эти сцены сопровождались музыкой Фархада Бадалбейли «Море».

История Мины продолжилась частью под названием «Своеобразие». Девочка на своем бумажном змее улетела далеко от Баку. Мина, любуясь наскальными рисунками Гобустана, Храмом огнепоклонников и вечным огнем в Янардаге, вступила в мир легенд, чтобы увидеть мифическую птицу Симург, и помогла ее птенцу вылупиться из яйца.

Симург дал Мине свое перо. Оказавшись в сложной ситуации, девочка может сжечь его, и тогда ей на помощь в миг придет ее новый волшебный друг.

В это время 20 участников создали с помощью пламени узор «бута».

Симфонический мугам «Раст» Ниязи придал этой сцене дополнительные краски.

Над Каспием появился Месяц, с вершины минарета прозвучал чарующий голос легендарного мастера мугама Азербайджана и мира Алима Гасымова.

Это был азан. Этот голос ведет Мину в мечеть Гейдара - величественное пространство религиозных ценностей и толерантности. Туда же направляются сотни верующих, держащих в руках фонари.

Этот сюжет назывался «Вера».

На установленном на стадионе экране демонстрировался фильм, рассказывающий о приверженности традициям ислама, великой силе воды как символа чистоты. Вода в Исламе - важный фактор богослужения, средство, очищающее тело и душу. Мы все разные, однако наши обычаи, традиции и знания связывают нас друг с другом, вода, независимо от цвета нашей кожи, верований, является универсальным средством, объединяющим нас.

Съемки этих кадров, подготовленных для церемонии открытия, проводились в Азербайджане, Австралии и на Филиппинах.

На протяжении всего сюжета под названием «Чистота» звучала песня Written in the Stars в исполнении Джейн Антони Корниш и Даниэла Хесса.

Затем началось новое приключение Мины. Девочка отправилась в прошлое и, объездив весь свет, встретилась с бесстрашными путешественниками, посмотрела красивые купола, увидела гениальных поэтов, полюбовалась Вселенной за пределами нашей планеты и ознакомилась с первыми механическими приборами. Все это входит в сокровищницу Золотого века ислама, запомнившегося грандиозными успехами, достигнутыми человечеством в таких сферах, как география, архитектура, литература, астрономия и изобретения.

В части под названием «Знание» выступили 570 участников. В этой части церемонии использовались свыше 40 животных - лошади, верблюды и ослы.

Во время сцен, повествующих о Золотом веке Ислама, звучала музыка из балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь».

Путешественники Исламского мира встречались в многолюдных караван-сараях, являвшихся местами, откуда распространялись культура и знания посредством сети торговых путей, охватывавших широкую географию - Азию, Северную Африку, Европу и Средний Восток. Очередное путешествие Мины началось именно здесь.

В этой сцене под названием «Караван-сарай», в которой были задействованы 70 участников, внимание привлекли большая купеческая повозка, живые лошади и верблюды, а также фигуры орла и сокола.

На сцену выносились и демонстрировались на экране элементы культурного наследия каждого народа, принимающего участие в Играх - персонажи, тематические предметы, реквизиты и костюмы. Были продемонстрированы три традиционных музыкальных инструмента Азербайджана - балабан, кяманча и нагара. Более трехсот сценических реквизитов создали представление о времени и пространстве. Среди них - ковры, ткани, музыкальные инструменты, миниатюры, книги, чай, кофе, фонари, фрукты, ювелирные украшения и др.

Мина въехала сцену на белом коне. 16 лошадей, шагая в одном ритме, создали кружащееся колесо. Затем лошади стали вышагивать параллельно друг другу. Мина побеседовала с купцами и путешественниками в караван-сараях, посмотрела азербайджанские ковры и музыкальные инструменты.

Мине, которая, сев на бумажного змея, парит в небе, еще многому предстоит научиться. Очередной адрес - мир открытий.

В Золотой век Ислама люди любили путешествовать, получать знания. Морские путешественники составляли карты, создавали специальные инструменты для навигации, позволяющие прокладывать торговые пути.

Одним из крупнейших вкладов, внесенных Исламом в астрономию, было усовершенствование армиллярной сферы. Ее использовали для определения времени, чтобы заранее знать, когда восходит и заходит солнце, для исследования почвы и подсчета высоты зданий.

В части «Знание» было рассказано о вкладе исламского мира в архитектуру, литературу, технику и пр.

24 танцора Азербайджанского государственного танцевального ансамбля выступили в специальных костюмах под музыку балета Арифа Меликова «Легенда о любви». Внезапно поднявшаяся песчаная буря все смела со сцены. Заблудившись, Мина впервые за время путешествия начала бояться. Однако перо птицы Симург пришло на помощь девочке, и ее друг, молниеносно спустившись вниз, успел на подмогу. Поднявшись от бури и облаков наверх в безопасное небо, Мина долетает до звезд. Смысл этого сюжета под названием «Мечта» таков: «Помогая друг другу, мы совершенствуемся и таким путем можем подняться до звездного неба».

Длина крыльев птицы Феникс достигала 15 метров. Вес - 750 килограммов. На птице были размещены 785 небольших огоньков, блистающих как звезды.

Путешествие Мины подходит к концу. Скоро она должна вернуться домой, где ее ждет встреча с дедушкой. Эта сцена под названием «Радость» сопровождается фрагментом из «Ашыгсаягы» Узеира Гаджибейли.

Пролетая над Баку на бумажном змее, Мина любуется новым обликом родного города. Перед ней предстают исторические и новые грандиозные здания, величественные дворцы и башни в центре города, а также современные центры культуры и торговые центры, спортивные сооружения, школы. Здесь ее будущее. Здесь дом Мины - место ее надежды.

Во время показа сцены под названием «Надежда» звучал вальс из балета «Семь красавиц» Кара Караева.

Мина пролетала над 700 участниками, стоящими на сцене и держащими в руках бумажных змеев. Сотни тысяч небольших шестиугольных бумажных змеев развевались над аудиторией.

Из установленных на сцене двух гигантских бассейнов бил 10-метровый фонтан.

Над стадионом начался фейерверк.

Под музыку Четвертого концерта для фортепиано с оркестром Васифа Адыгезалова на зрителей посыпались конфетти в форме небольших шестиугольных бумажных змеев.

Величественная церемония открытия завершилась сценой «Мир». Зрители возвратились туда, откуда начиналось повествование - в тихий Филармонический сад.

Мина с огромной радостью встретилась с дедушкой. Поблагодарив его за полученные новые знания, девочка отправила своего друга - бумажного змея в новое путешествие для распространения мира и гармонии по всей планете. Бумажный змей вновь взмыл в небо.

Под мелодию песни «Море» Фархада Бадалбейли зрители простились с Миной и ее дедом.

Церемония открытия IV Игр исламской солидарности завершилась грандиозным фейерверком над Бакинским Олимпийским стадионом и Бакинским приморским бульваром. Весеннее небо над Баку окрасилось в яркие цвета.