Утверждены основные направления использования средств Госнефтефонда Азербайджана в 2017 году

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 мая 2017 года утверждены основные направления использования средств Государственного нефтяного фонда страны и его инвестиционная политика.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу:
Основные направления расходов Госнефтефонда Азербайджана -
- финансирование ряда мер, связанных с социально-бытовыми условиями и вопросами расселения беженцев и вынужденных переселенцев;
- трансферт в государственный бюджет Азербайджана за 2017 год;
- трансферт в Центробанк Азербайджана в целях обеспечения макроэкономической стабильности;
- финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской ирригационной системы;
- финансирование нового железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс;
- финансирование Госпрограммы по получению азербайджанской молодежью образования в зарубежных странах в 2007-2015 годах;
- финансирование доли Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор».
В 2017 году Госнефтефонд Азербайджана будет осуществлять инвестиционную политику, предоставляющую возможность достижения максимальной доходности с условием низкого уровня риска потери основного капитала.
Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год берется на уровне 51,24 млрд. манатов.
Р.Д., И.А.