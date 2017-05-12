USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
Xроника

Утверждены основные направления использования средств Госнефтефонда Азербайджана в 2017 году 12.05.2017 20:21

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 мая 2017 года утверждены основные направления использования средств Государственного нефтяного фонда страны и его инвестиционная политика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу:

Основные направления расходов Госнефтефонда Азербайджана -

- финансирование ряда мер, связанных с социально-бытовыми условиями и вопросами расселения беженцев и вынужденных переселенцев;

- трансферт в государственный бюджет Азербайджана за 2017 год;

- трансферт в Центробанк Азербайджана в целях обеспечения макроэкономической стабильности;

- финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской ирригационной системы;

-  финансирование нового железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс;

-  финансирование Госпрограммы по получению азербайджанской молодежью образования в зарубежных странах в 2007-2015 годах;

-  финансирование доли Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор».

В 2017 году Госнефтефонд Азербайджана будет осуществлять инвестиционную политику, предоставляющую возможность достижения максимальной доходности с условием  низкого уровня риска потери основного капитала.

Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана  на 2017 год берется на уровне 51,24 млрд. манатов.

Р.Д., И.А.

217количество просмотров
Утверждены основные направления использования средств Госнефтефонда Азербайджана в 2017 году
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюлбюля
Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по вопросам залива - ФОТО

11 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Королевства Саудовская Аравия по вопросам залива Тамера Аль-Сабху
Президент Азербайджана наградил генсека ВТО ООН орденом «Достлуг»
Граждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личности
Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде

Президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Ильхам Алиев установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Народная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕОПолиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНОАртур Гаспарян: «Азербайджан, как всегда, выставил на «Евровидение» сильный песенный и артистический ресурс» - ВИДЕОНазван порядковый номер выступления Dihaj в финале «Евровидения 2017» - ВИДЕОПервые «Быстрые свидания» в Баку: как это было?Чингиз Абдуллаев: Это те самые люди, которые нас продают и предают - ВИДЕОО закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с Исламиадой - СПИСОК – ФОТОСоблазнительная красотка Диана Ка в откровенной фотосессии в нижнем белье от Фидан Осман - ФОТОИспанские СМИ раскрыли причину разрыва отношений Карима Бензема и РианныПризыв о помощи. Двое детей могут остаться без отца - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 мая21:45 В Индонезии на берег вынесло тушу гигантского существа - ФОТО - ВИДЕО21:26 В честь представителей исламских стран, находящихся в Баку в связи с Играми исламской солидарности, устроен прием - ФОТО21:12 Италия оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро20:47 Конкурсный номер Dihaj самый обсуждаемый на «Евровидении-2017» - ФОТО – ВИДЕО20:21 Утверждены основные направления использования средств Госнефтефонда Азербайджана в 2017 году19:55 Портал «Москва-Баку» подготовил фильм, посвященный 94-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ВИДЕО19:21 Совет печати Азербайджана обратился к российским СМИ19:17 Стало известно, сколько процентов граждан Грузии считают Армению вражеской, а Азербайджан дружеской страной18:42 «Мерседес» быстрее «Феррари», Хэмилтон лучший в пятницу – ОБНОВЛЕНО18:33 Чингиз Абдуллаев: Это те самые люди, которые нас продают и предают - ВИДЕО18:16 В Баку прошло первое заседание Постоянного совета министров молодежи стран ОИС - ФОТО18:05 Сергей Смагин: «Мамедъяров и Грищук считаются основными претендентами на победу в Гран-при ФИДЕ»17:51 Audi Центр Баку представляет совершенно новую модель Audi Q2 – ВИДЕО17:39 Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНО17:36 Банки РФ выдавали миллионные кредиты под залог бочек с водой