USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
Xроника

Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде 11.05.2017 13:21

Президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об установлении наград за наиболее высокие результаты для азербайджанских спортсменов и их тренеров на предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Текст Распоряжения размещен на официальном сайте Президента АР.

«С целью поощрения демонстрации спортсменами Азербайджанской Республики и их тренерами наиболее высоких результатов на IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку, постановляю: 

установить суммы наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наиболее высокие результаты на IV Играх исламской солидарности следующим образом:

- каждому спортсмену, занявшему 1-е место - 50 тысяч манатов, а его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему 2-е место - 30 тысяч манатов, а его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему 3-е место - 20 тысяч манатов, а его личному тренеру – 10 тысяч манатов».

Ялчин Алиев, Э.Т.

166количество просмотров
Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде
Президент Ильхам Алиев установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде
Президент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 11 мая приняли участие в открытии нового моста в Пираллахинском районе
Президент Ильхам Алиев открыл после реконструкции улицу Самеда Вургуна в поселке Пираллахи - ФОТО
Ильхам Алиев: «Я всегда говорил, что всю работу мы делаем для народа, и в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана» - ФОТО
Нариман Гасанзаде удостоен премии Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении
Президент Азербайджана поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост Президента Республики Корея
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕОСамые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕОТоррес VS Роналду: как оскорбляли друг друга футболисты во время вчерашней перепалки? – ВИДЕОКарен Карапетян: «Армения хочет мира с Азербайджаном на разумных условиях»Приступ шизофрении: как армяне танцевали «древний армянский танец» Кочари у стен Рейхстага - ВИДЕОSOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕОРустам Керимов награжден на конкурсе «San-Remo Junior» - ФОТОНовая машина в обмен на старую: AUDI Баку Центр начинает грандиозную кампанию – ВИДЕОВ Азербайджане произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких районах - КАРТА – ОБНОВЛЕНОТренд «коворкинга» появляется и в Азербайджане – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая14:18 Стало известно, когда будут распределены между журналистами квартиры во втором здании14:10 Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины14:02 Хикмет Гаджиев: «Сотрудники администрация президента и МИД Армении показали низкий уровень этического поведения» - ФОТО13:57 Очищено от мин свыше 2,6 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО13:49 12 мая в Баку и на Абшероне пасмурно, местами дождь13:41 Гендиректор ИСЕСКО: «БВШН – самый престижный университет региона»13:34 В Москве отметили день рождения Гейдара Алиева13:21 Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде13:10 Мотоциклист врезался в бензобак грузовика и загорелся – ВИДЕО13:06 Как добраться до Олимпийского стадиона в дни открытия и закрытия Исламиады? – ФОТО12:59 Бакинский автовокзал передан на баланс Минтранспорта, связи и высоких технологий12:52 Президент Ильхам Алиев установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде12:48 The Washington Times: Азербайджан зарекомендовал себя как гарант энергетической безопасности Запада12:45 В Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную жену12:28 Церемония Открытия Игр Исламской солидарности в Баку – как это будет? - ВИДЕО