Президент НОК Азербайджана установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде

Президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об установлении наград за наиболее высокие результаты для азербайджанских спортсменов и их тренеров на предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Текст Распоряжения размещен на официальном сайте Президента АР.

«С целью поощрения демонстрации спортсменами Азербайджанской Республики и их тренерами наиболее высоких результатов на IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку, постановляю:

установить суммы наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наиболее высокие результаты на IV Играх исламской солидарности следующим образом:

- каждому спортсмену, занявшему 1-е место - 50 тысяч манатов, а его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему 2-е место - 30 тысяч манатов, а его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему 3-е место - 20 тысяч манатов, а его личному тренеру – 10 тысяч манатов».

Ялчин Алиев, Э.Т.