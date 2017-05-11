Президент Ильхам Алиев установил призовой фонд для азербайджанских спортсменов на Исламиаде

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об установлении наград за наиболее высокие результаты для спортсменов и их тренеров на предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Текст Распоряжения размещен на официальном сайте Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, с целью поощрения демонстрации спортсменами Азербайджанской Республики и их тренерами наиболее высоких результатов на IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку, постановляю:

1. Установить награды для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за наиболее высокие результаты на проводимых в Баку IV Играх исламской солидарности следующим образом:

1.1. каждому спортсмену, занявшему 1-е место - 100 тысяч манатов, а его личному тренеру - 50 тысяч манатов;

1.2. каждому спортсмену, занявшему 2-е место - 50 тысяч манатов, а его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

1.3. каждому спортсмену, занявшему 3-е место - 30 тысяч манатов, а его личному тренеру - 15 тысяч манатов.

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить все вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

Ялчин Алиев, Э.Т.