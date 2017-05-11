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Президент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТО 11.05.2017 11:20

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 11 мая приняли участие в открытии нового моста в Пираллахинском районе.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о мосте и подъездных дорогах. Новый мост расположен на 23-м километре автодороги Гала-Пираллахи. Длина моста составляет 442 метра, ширина – 14 метров, ширина проезжей части – 12 метров.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие моста.

Затем была сделана фотография на память.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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