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Xроника

В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюлбюля 11.05.2017 22:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении на государственном уровне 120-летнего юбилея народного артиста Бюльбюля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения основателя азербайджанской профессиональной вокальной школы, выдающегося певца, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля (Муртузы Мешади Рза оглу Мамедова).

Великий мастер Бюльбюль прошел содержательный творческий путь и своей многогранной деятельностью оставил неизгладимый след в истории музыкальной культуры Азербайджана. Яркие образы, мастерски и новаторски созданные им на стыке музыкальных традиций Востока и Запада, являются неподражаемыми образцами исполнительского искусства. Бюльбюлю принадлежат исключительные заслуги в сохранении и передаче грядущим поколениям жемчужин национальной музыкальной сокровищницы.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения на государственном уровне 120-летнего юбилея народного артиста Бюльбюля, внесшего неоценимый вклад в развитие, исследование и пропаганду национальной музыкальной культуры, постановляю:

1.Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею Бюльбюля.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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