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Xроника

Граждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личности 11.05.2017 14:25

Граждане Азербайджана в случае достижения соглашения с соответствующими международными структурами смогут с 1 января следующего года осуществлять въезд-выезд в некоторые страны, имея при себе лишь удостоверение личности.

В связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О применении Закона №628-VQD от 25 апреля 2017 года» в связи с внесением изменений в Закон «О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджана №1295-IVQD от 29 мая 2015 года».

Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Отметим, что в Законе «О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджана №1295-IVQD от 29 мая 2015 года» въезд-выезд из страны с использованием удостоверения личности был предусмотрен с 1 января 2017 года. В связи с продлением срока действия  удостоверений нового поколения граждан Азербайджана и индивидуальной идентификационной карты граждан, не достигших 15 лет, в некоторые законы Азербайджанской Республики были внесены изменения, в соответствии с чем этот срок был изменен. 

1news.az

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