Официальный печатный орган Организации исламского сотрудничества (ОИС) - OIC Journal - опубликовал статью Президента Азербайджана Ильхама Алиева под названием «Усиление исламской солидарности – вызов времени».

В статье говорится, что исламский мир со своей древней историей, богатыми природными и человеческими ресурсами сыграл важную роль в создании и развитии современного мироустройства, системы международных отношений.

«Ислам всегда продвигал идеи мира, толерантности, гуманизма и внес значительный вклад в мировую цивилизацию», - отмечает в статье Президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанского государства подчеркивает, что, будучи важной частью мусульманского мира, Азербайджан известен как одно из важных пространств, где возникло и сохранилось исламское культурное наследие.

В статье отмечается, что широко распространившийся с VII-VIII веков на территории Азербайджана Ислам еще более обогатил нравственную жизнь народа и в последующие исторические периоды превратился в один из основных факторов, определяющих нормы жизни и совместного проживания.

«Наш народ всегда с уважением подходил к своему историческому прошлому, нравственным ценностям и даже на флаге созданной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики отразил свою принадлежность к Исламу», - подчеркивает Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отмечает, что затем, находясь в составе СССР, азербайджанский народ смог сохранить часть мечетей и мест поклонения, остался верен религиозным ценностям.

«После восстановления в начале 90-х годов прошлого века государственной независимости в Азербайджане установилась свобода религии и совести, была проделана важная работа по восстановлению религиозных памятников, мечетей и мест поклонения. Если во времена СССР в Азербайджане действовало всего 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166. В настоящее время 306 мечетей в стране охраняются государством как памятники», - говорится в статье.

Ильхам Алиев отмечает, что в период независимости налаживание и развитие отношений с исламским миром стали одними из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана, а первые дипмиссии страны начали действовать именно в мусульманских странах.

«Одной из наших основных целей на предстоящий период является доведение экономического сотрудничества с исламскими странами до уровня наших политических связей. Мы придаем особую важность развитию взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром во всех областях», - подчеркивает Президент Азербайджана.

«Мы должны признать, что сегодня исламский мир находится лицом к лицу с серьезными вызовами, многочисленными проблемами, ожидающими своего разрешения. В их числе можно отметить армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, палестинскую и кашмирскую проблемы, возникшие в странах Ближнего Востока противостояния, кризис беженцев и другие вопросы», - констатирует глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев подробно остановился на истории и последствиях карабахского конфликта, усилиях по его разрешению и принятых международными организациями многочисленных документах и резолюциях по данной проблеме.

«Азербайджан не жалеет усилий для разрешения существующих конфликтов в исламском мире, и на обсуждениях, связанных со справедливым решением проблем, однозначно защищает международное право и всегда отстаивает свою принципиальную позицию. Тесно связанный с исламскими религиозно-нравственными ценностями Азербайджан в то же время известен как один из мировых центров мультикультурализма. Мы считаем обеспечение в Азербайджане культурного разнообразия, этнической и религиозной толерантности большим достижением. В нашей стране никогда не было религиозной и национальной дискриминации, представители всех религий жили здесь в условиях мира и взаимопонимания. Это - наш образ жизни, наиболее оптимальный путь для решительного движения вперед», - подчеркивает Ильхам Алиев.

Глава государства заявляет, что Азербайджан открыто выступает против исламофобии и проводит последовательную деятельность для пропаганды исламских ценностей в мире. Так, страна активно участвовала в организации в известном музее Лувр исламского отделения и стала первой мусульманской страной, организовавшей выставку в Ватикане.

Ильхам Алиев отмечает роль Азербайджана в развитии межкультурного и межцивилизационного диалогов, о чем говорят многочисленные мероприятия, проведенные в Азербайджане, подчеркивает, что Баку не зря стал именоваться в последнее время «гуманитарным Давосом».

Отмечая, что в 2015 году Азербайджан провел Первые европейские игры, а в этом году проведет Игры исламской солидарности, Президент подчеркивает, что это имеет символичный смысл, демонстрирует, что страна превратилась в культурный мост, пространство диалога цивилизаций и религий.

«Сегодня мусульманский мир, как никогда, больше всего нуждается в единстве и солидарности. Поэтому объявление в нашей стране 2017 года Годом исламской солидарности - доброе послание всему мусульманскому сообществу и миру в целом. Основные цели Года исламской солидарности - укрепление единства в мусульманском мире и демонстрация миру того, что Ислам является религией мира и культуры. Считаю, что предстоящие в мае в Баку Игры исламской солидарности будут не только спортивным соревнованием, но и в то же время днями единства и солидарности всего исламского мира», - подчеркивается в статье Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ялчин Алиев, Э.Т.