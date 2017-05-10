10 мая в связи с 94-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены семьи, родные и близкие посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева и почтил его память.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены семьи возложили цветы к могиле супруги общенационального лидера, видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева участвовали премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, а также депутаты парламента.

Ялчин Алиев, Э.Т.