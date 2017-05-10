В официальным печатном органе Организации исламского сотрудничества - журнале OİC Journal опубликована статья Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под заголовком «Усиление исламской солидарности – веление времени».

Представляем вашему вниманию данную статью:

«Исламский мир, обладающий древней историей, богатым культурным наследием, большими природными и человеческими ресурсами, сыграл значительную роль в возникновении и развитии современного миропорядка, системы международных отношений. Ислам всегда внушал идеи мира, толерантности, гуманизма и внес весомый вклад в мировую цивилизацию.

Азербайджан, являющийся важной составной частью мусульманского мира, известен как одно из важных пространств возникновения и сохранения исламского культурного наследия. Широко распространившийся на территории Азербайджана с VII-VIII веков, ислам еще более обогатил духовную жизнь нашего народа, а на последующих этапах истории стал одним из основных факторов, определяющих его образ жизни и нормы сосуществования. Святилище Асхаби-Кахф, древнейшая мечеть Кавказа – Шамахинская Джума-мечеть, основанная в 743 году, комплекс Бибиэйбатской мечети-святилища, Гянджинский комплекс «Имамзаде» и другие многочисленные памятники на территории страны можно расценивать как существенный вклад Азербайджана в систему исламских религиозно-культурных ценностей. Наш народ всегда с уважением относился к своему историческому прошлому, духовным ценностям, отразил принадлежность к Исламу даже на флаге, являвшемся государственным символом созданной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики. Несмотря на оказываемое давление в период нахождения в составе СССР наш народ сохранил часть религиозных святилищ и мечетей, остался верен своим религиозным ценностям.

После восстановления в начале 1990-х годов государственной независимости в Азербайджане была утверждена свобода вероисповедания и совести, проделана существенная работа в области реставрации религиозных памятников, мечетей, святилищ. Если во времена СССР в Азербайджане действовало всего 17 мечетей, то в начале 2017 года их число достигло 2166. В настоящее время 306 мечетей в стране охраняются государством как исторические памятники. Государство, капитально отремонтировав и отреставрировав Бибиэйбатский комплекс мечети-святилища, мечеть Тазапир, Джума-мечеть и мечеть Хазрата Мухаммеда в Ичеришехер, мечеть Аждарбека, Шамахинскую Джума-мечеть, Гянджинский комплекс «Имамзаде» и десятки других религиозных памятников и мечетей, передало их верующим.

Должен отметить, что в 25-летний период независимости Азербайджан добился больших успехов во всех областях. Реализация с начала 90-х годов ХХ века транснациональных энергетических проектов позволила нам развивать национальную экономику, превратить ненефтяной сектор в ведущий сегмент экономики. За последние 10 лет была модернизирована вся инфраструктура страны, полностью обеспечена энергетическая и в основном – продовольственная безопасность, уровень бедности и безработицы сократился в 10 раз до 5 процентов. Азербайджан, обладающий современной транспортно-транзитной инфраструктурой, принимает активное участие в создании международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и становится уже глобальным транспортным узлом. Успешно реализуемый в настоящее время «Южный газовый коридор», характеризующийся как проект XXI века, создаст условия для поставки большого азербайджанского газа на мировой рынок.

В период независимости налаживание и развитие отношений с исламским миром стало одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Именно в мусульманских странах начали функционировать первые дипломатически миссии Азербайджана, в короткий срок наше государство превратилось в активного члена таких объединяющих мусульманский мир структур, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), ИСЕСКО. Азербайджан стал инициатором создания новых структур, вносящих вклад в укрепление исламской солидарности, таких, как Форум молодежи ОИС, Центр труда ОИС, Ассоциация журналистов государств-членов ОИС. Кроме того, наша страна установила форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества, служащие расширению связей с мусульманским миром, реализуемые в этих рамках многочисленные проекты были направлены на укрепление взаимоотношений.

Одна из основных наших целей в предстоящий период заключается в доведении сотрудничества с исламскими странами в экономической сфере до уровня политических связей. Мы придаем особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром во всех областях.

Взаимная поддержка в рамках международных структур во главе с Организацией Объединенных Наций укрепляет наши позиции. Должен отметить, что исламским странам принадлежит большая роль в избрании в 2012 году Азербайджана членом Совета Безопасности ООН. Мы воспринимаем это как проявление высокого уровня политических связей, взаимной поддержки и солидарности с исламскими странами. Азербайджан в период членства в Совете Безопасности ООН также выдвинул и осуществил ряд предложений, служащих интересам исламского мира. К примеру, наша страна наряду с инициативой проведения международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, добилась организации встречи высокого уровня на тему расширения сотрудничества между ООН и Организацией исламского сотрудничества.

Надо признать, что сегодня исламский мир столкнулся с серьезными вызовами, ожидающими решения многочисленными проблемами. Среди них можно отметить армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, палестинскую и кашмирскую проблемы, противостояния, возникшие в государствах Ближнего Востока, кризис беженцев и другие вопросы. Известно, что армяне в последние 200 лет осуществили кровавые акции с целью реализации планов по захвату исторических земель Азербайджана и созданию на этих территориях своего государства. Нынешнее армянское государство также было создано именно на исконных землях Азербайджана. Продолжая эту агрессорскую политику, Армения оккупировала в начале 90-х годов прошлого века 20 процентов азербайджанских территорий, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, против наших соотечественников были осуществлены этническая чистка и геноцид. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, осуждающие применение силы против Азербайджана и захват его территорий, подтверждающие территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность признанных на международном уровне границ нашей страны. Аналогичные документы были приняты и ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом, Движением неприсоединения и другими влиятельными международными структурами. ОИС приняла многочисленные резолюции, поддерживающие территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана, призывающие к признанию Ходжалинского геноцида, принятию практических мер против захватнической политики Армении, вопрос неоднократно обсуждался в Совете министров иностранных дел организации, кроме того, в сентябре 2016 года в рамках ОИС была учреждена Контактная группа относительно агрессии Армении против Азербайджана и проведено ее первое заседание. Считаю, что резолюции ООН и ОИС, открыто признающие Армению как агрессора, должны стать основным месседжем для всех мусульманских стран, намеренных развивать отношения с государством-оккупантом, так как захватническая политика Армении является атакой не только на религиозно-культурные ценности Азербайджана, но и культурно-историческое наследие Ислама в целом. На оккупированных Арменией территориях разрушены сотни памятников, относящихся к исламской культуре, мечетей, святилищ, кладбищ и пр., все это подтверждено миссиями ОБСЕ по изучению фактов. Хочу также отметить, что Пакистан и Саудовская Аравия отказались официально признать Армению из-за оккупации азербайджанских земель, а Турция не поддерживает с этой страной никаких связей. В настоящее время 5 мусульманских государств официально признали Ходжалинский геноцид. Мы считаем все это примером братских отношений и реальной поддержки.

Азербайджан вносит вклад в урегулирование существующих в исламском мире конфликтов, однозначно защищает международное право на обсуждениях, связанных со справедливым решением проблем, и всегда сохраняет принципиальную позицию. В 2013 году наша страна принимала «Донорскую конференцию по финансированию стратегического плана относительно развития Иерусалима», а также конференцию под названием «Создание исламской финансовой сети безопасности для поддержки Палестинского государства» и пожертвовала на эти цели крупную сумму.

Азербайджан, тесно привязанный к исламским религиозно-духовным ценностям, известен в мире еще и как один из центров мультикультурализма. Мы считаем обеспечение культурного разнообразия, атмосферы этнической и религиозной толерантности в Азербайджане большим достижением. В нашей стране никогда не было религиозной и национальной дискриминации, представители всех религий жили в условиях мира и взаимопонимания. Это – наш образ жизни, самый оптимальный путь уверенного продвижения вперед.

Мы открыто выступаем против исламофобии и проводим последовательную работу для пропаганды исламских ценностей в мире. Азербайджан принимал активное участие в организации исламского раздела в знаменитом Луврском музее, а также стал первой мусульманской страной, представившей свою выставку в Ватикане. В 2009 году город Баку при поддержке ИСЕСКО был объявлен столицей исламской культуры, а в 2018 году этого почетного звания удостоен другой наш древний город – Нахчыван.

Азербайджан предпринимает практические шаги по усилению межкультурного диалога. Баку, ежегодно принимающий такие крупные международные мероприятия, как Форум по межкультурному диалогу, Международный гуманитарный форум и пр., уже называют «Гуманитарным Давосом». В 2016 году мы стали свидетелями того, как агрессивно были встречены мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, искавшие спасения в Европе, как открыто проявились тенденции исламофобии. В такой ситуации Азербайджан, объявив 2016 год «Годом мультикультурализма», еще раз показал миру, что представители различных религий, национальностей, этнических групп могут спокойно и достойно жить в одной стране, под одним небом. Мы не только регулируем на самом высоком уровне межэтносные, межрелигиозные отношения в стране, но и представляем миру прогрессивную модель толерантности и мультикультурализма.

Азербайджан, как одна из немногих стран, являющихся членами и Совета Европы, и ОИС, вносит практический вклад в укрепление диалога. Как известно, в 2008 году в Баку состоялось заседание министров культуры стран-членов Совета Европы, на это мероприятие были приглашены и представители ОИС. А в 2009 году на состоявшееся в Баку заседание министров стран-членов ОИС были приглашены министры стран Совета Европы. Считаю, что это явилось очень важным событием в мировом масштабе, по достоинству вошедшим в историю как «Бакинский процесс» межцивилизационного диалога.

В 2015 году Азербайджан принимал первые Европейские игры и провел этот важный спортивный праздник на уровне летних Олимпийских игр. А в этом году в Баку состоятся IV Игры исламской солидарности. То, что в короткий срок Европейские игры и Игры исламской солидарности сменили друг друга, имеет символическое значение и свидетельствует о том, что Азербайджан стал пространством диалога цивилизаций, религий, экономическим и культурным мостом. Мы используем эту уникальную позицию во имя утверждения мира, мультикультурализма, терпимости на планете.

Сегодня мусульманский мир как никогда раньше нуждается в единстве и солидарности. Поэтому объявление 2017 года в нашей стране «Годом исламской солидарности» является посланием доброй воли всему мусульманскому миру и планете. Основные цели «Года исламской солидарности» - укрепить единство в мусульманском мире, продемонстрировать всему миру, что Ислам является религией мира и культуры. Считаю, что предстоящие в мае этого года в Баку Игры исламской солидарности станут не только спортивным соревнованием, но и днями единства и солидарности всего исламского мира».

АЗЕРТАДЖ