10 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Был показан видеоролик, посвященный деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Затем состоялась церемония вручения Премии Гейдара Алиева.

Вначале было зачитано Распоряжение главы государства о награждении народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде Премией Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев вручил премию Нариману Гасанзаде.

Нариман Гасанзаде выразил признательность за Премию Гейдара Алиева.

Затем был объявлен обладатель учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии «Золотая чинара» за 2017 год.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева за поддержку проектов Фонда, представляющих значение в формировании нового поколения, как совершенных людей, активное участие в пропаганде в средствах массовой информации общечеловеческих ценностей вручила международную премию «Золотая чинара» действительному члену Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена «Шохрат», ученому-востоковеду Васиму Мамедалиеву.

Васим Мамедалиев выразил признательность за премию.

Торжественная церемония была продолжена художественной частью.

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