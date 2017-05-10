USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
Xроника

Президент Азербайджана принял участие в мероприятии, посвященном 94-летию со дня рождения Гейдара Алиева 10.05.2017 21:00

10 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Был показан видеоролик, посвященный деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Затем состоялась церемония вручения Премии Гейдара Алиева.

Вначале было зачитано Распоряжение главы государства о награждении народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде Премией Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев вручил премию Нариману Гасанзаде.

Нариман Гасанзаде выразил признательность за Премию Гейдара Алиева.

Затем был объявлен обладатель учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии «Золотая чинара» за 2017 год.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева за поддержку проектов Фонда, представляющих значение в формировании нового поколения, как совершенных людей, активное участие в пропаганде в средствах массовой информации общечеловеческих ценностей вручила международную премию «Золотая чинара» действительному члену Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена «Шохрат», ученому-востоковеду Васиму Мамедалиеву.

Васим Мамедалиев выразил признательность за премию.

Торжественная церемония была продолжена художественной частью.

President.az

151количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОDihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕООтец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕОВо время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил АзербайджанДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОСафура Алиева трогательно поздравила сына с днем рождения – ФОТОУ Арды Турана роман с дочерью Тюркян Шорай – ФОТОВ бакинском метро скончался человекПосольство Азербайджана о провокации во время шествия «Бессмертного полка» в Москве – ФОТО - ВИДЕОЛивия не нашла деньги и не приедет на Исламиаду в Баку

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая21:16 Президент Азербайджана: «Укрепление исламской солидарности – веление времени»21:11 Страны ОПЕК согласились продлить заморозку уровня нефтедобычи21:00 Президент Азербайджана принял участие в мероприятии, посвященном 94-летию со дня рождения Гейдара Алиева20:52 В Швеции отметили 94-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева20:30 Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы20:06 Цена на нефть марки Brent превысила отметку $50 за баррель19:45 Министр: Мы начнем производство БПЛА, способных уничтожить как разведку, технику, так и живую силу противника19:25 Уголок ливанской кухни в Ичери шехер: спешите насладиться экзотическим вкусом – ФОТО19:16 Нариман Гасанзаде удостоен премии Гейдара Алиева19:05 Инициатива Президента Азербайджана получила международную поддержку «Саммита молодых лидеров» - ФОТО18:50 Рустам Керимов награжден на конкурсе «San-Remo Junior» - ФОТО18:28 Минэкономики предупредило английскую компанию, незаконно действующую в Нагорном Карабахе18:20 «Кяпяз» подписал троих футболистов18:04 Альянс Россия-Армения крепнет: пора прекратить американскую помощь Еревану17:56 Бесплатные курсы английского языка для журналистов будут проводиться в режиме онлайн