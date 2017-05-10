Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост Президента Республики Корея.

«От всего сердца поздравляю Вас с уверенной победой, одержанной на выборах на пост Президента Республики Корея», - говорится в послании главы Азербайджанского государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Я придаю особую важность всестороннему развитию двусторонних и многосторонних связей с Республикой Корея. С удовлетворением хочу отметить, что отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея за прошедшие годы обрели многогранный и динамичный характер. Успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими дружественными странами в различных областях, особенно в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, охватывает 25-летний период наших дипломатических отношений.

Верю, что совместными усилиями мы и впредь будем еще больше укреплять и расширять существующие между нашими странами связи дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Кореи – вечного мира и благополучия», - говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.