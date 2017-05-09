Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии празднования Дня Победы – 9 Мая

9 мая в Баку состоялась торжественная церемония по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Председатель Республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, генерал-майор запаса Дадаш Рзаев встретил главу государства Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву.
Встретившись с ветеранами, Президент Ильхам Алиев поздравил их с Днем Победы и передал самые добрые пожелания.
Президент Азербайджана встретился с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравил их с праздником Победы.
Возложив венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев почтил светлую память отважного полководца, мужественных сынов и дочерей нашего народа, проявивших героизм во Второй мировой войне, миллионов людей, внесших вклад в достижение исторической Победы.
Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй мировой войны.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным Главнокомандующим.
Президент Ильхам Алиев еще раз поздравил ветеранов с праздником Победы, передал им самые добрые пожелания.
В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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