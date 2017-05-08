Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти академика Рафиги Алиевой - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 мая принял участие в церемонии почтения памяти видного ученого, академика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алиевой, прошедшей в Мечети Гейдара.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на мероприятии был прочитан аят из Корана.

Академик Рафига Алиева внесла существенный вклад в развитие химии в Азербайджане. Под ее руководством были проведены важные научно-исследовательские работы. Рафига Алиева - автор свыше 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Она взрастила более 20 докторов философии и наук.

Связав большую часть жизни с Бакинским государственным университетом, Рафига Алиева занималась педагогической деятельностью и была единственной в стране женщиной-академиком в области аналитической химии.

Ялчин Алиев, Э.Т.