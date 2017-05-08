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Xроника

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 08.05.2017 15:24

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», - говорится в поздравительном послании Владимира Путина, сообщает Кремль.

Владимир Путин особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма.

Глава российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия стран постсоветского пространства в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Владимир Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Поздравительные послания президента РФ направлены также лидерам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и др. Поздравления адресованы гражданам Грузии и Украины.

В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов погибли от 27 до 30 млн советских граждан. Сотни городов, тысячи сел были буквально стерты с лица земли.

Азербайджан внес весомый вклад в общую победу - 80% потребности фронта в топливе обеспечивалось за счет бакинской нефти, на войне сражались более 680 тысяч азербайджанцев, из которых 11 тысяч женщин. Около 400 тысяч человек пали смертью храбрых.

Звания Героя Советского Союза были удостоены 120 уроженцев Азербайджана, среди которых такие известные имена, как Ази Асланов, Мехти Гусейнзаде, Исрафил Мамедов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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