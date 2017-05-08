USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах Президента Франции 08.05.2017 14:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост Президента Франции.

«От всего сердца поздравляю Вас по случаю победы, одержанной на выборах на пост Президента Французской Республики. Одержанная Вами победа является показателем доверия дружественного народа Франции к Вам и поддержки выдвинутого Вами курса на обновление», - говорится в поздравительном послании главы государства, размещенном на официальном сайте Президента АР.

«Я придаю большую важность двусторонним и многосторонним связям между Азербайджаном и Францией. Визиты высокого уровня, расширяющееся в различных областях взаимовыгодное сотрудничество, многогранные культурные связи являются чертами, характеризующими 25-летнюю историю азербайджано-французских дипломатических отношений.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами в соответствии с интересами наших народов будут развиваться и расширяться и в дальнейшем», - отмечается в послании Президента Азербайджана.

В послании также подчеркивается, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта - самой болезненной проблемы региона, говорится об истории конфликта и принятых по нему многочисленных решениях и резолюциях, которые армянская сторона игнорирует.

«Франция, как и другие сопредседатели, считает статус-кво неприемлемым. Я придаю усилиям Франции особое значение и выражаю надежду на то, что эти усилия, наконец, внесут вклад в справедливое разрешение конфликта. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт должен быть решен только в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана», -  подчеркивается в послании Президента Азербайджана.

Глава Азербайджанского государства пожелал Эммануэлю Макрону крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности во имя благополучия народа Франции.

Ялчин Алиев, Э.Т.

172количество просмотров
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах Президента Франции
Президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с видным ученым Рафигой Алиевой - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и туризма Турции - ФОТО

6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе
На организованном в рамках Форума «круглом столе» состоялись обсуждения на тему «Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек»
Мехрибан Алиева: «Азербайджан - одна из немногих стран, являющихся членом как СЕ, так и ОИС» - ФОТО
Президент Азербайджана и первая леди встретились с вице-президентом Болгарии - ФОТО

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
За сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕОФахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТОDihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТОВ сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕОИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местДвенадцатилетнюю девочку с IQ как у Эйнштейна не хотели брать в школу - ФОТООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЕдинственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕОДжанлука Вакки выступил в Баку с диджейской программой - ФОТО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая14:57 9 мая в Баку и на Абшероне тепло и без осадков14:49 Закир Гасанов отправился в Турцию14:32 Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах Президента Франции14:18 Стало известно, когда не будут работать центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal»14:11 Азербайджан призывает мир оказать давление на Армению14:00 Легионеры «Карабаха» отправились в Мекку - ФОТО13:47 Корейские ученые создали не вызывающую похмелье водку13:33 Определился победитель Neymar Jr’s Five в Азербайджане - ФОТО13:23 Генеральный директор ИСЕСКО посетил Бакинскую высшую школу нефти13:14 Будет проведен весенний осмотр железнодорожных хозяйств13:02 СМИ сообщили о массовых задержаниях на протестах в Париже12:44 В США аллигатор напал на десятилетнюю девочку - ФОТО12:26 Мэрия Бурсы в преддверии годовщины оккупации Шуши выступила за активное сотрудничество с армянами – ФОТО12:16 Ростислав Певцов выиграл серебро Кубка мира в Ченгду12:08 Форвард сборной Азербайджана отстранен из турецкого клуба