Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах Президента Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост Президента Франции.

«От всего сердца поздравляю Вас по случаю победы, одержанной на выборах на пост Президента Французской Республики. Одержанная Вами победа является показателем доверия дружественного народа Франции к Вам и поддержки выдвинутого Вами курса на обновление», - говорится в поздравительном послании главы государства, размещенном на официальном сайте Президента АР.

«Я придаю большую важность двусторонним и многосторонним связям между Азербайджаном и Францией. Визиты высокого уровня, расширяющееся в различных областях взаимовыгодное сотрудничество, многогранные культурные связи являются чертами, характеризующими 25-летнюю историю азербайджано-французских дипломатических отношений.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами в соответствии с интересами наших народов будут развиваться и расширяться и в дальнейшем», - отмечается в послании Президента Азербайджана.

В послании также подчеркивается, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта - самой болезненной проблемы региона, говорится об истории конфликта и принятых по нему многочисленных решениях и резолюциях, которые армянская сторона игнорирует.

«Франция, как и другие сопредседатели, считает статус-кво неприемлемым. Я придаю усилиям Франции особое значение и выражаю надежду на то, что эти усилия, наконец, внесут вклад в справедливое разрешение конфликта. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт должен быть решен только в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана», - подчеркивается в послании Президента Азербайджана.

Глава Азербайджанского государства пожелал Эммануэлю Макрону крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности во имя благополучия народа Франции.

Ялчин Алиев, Э.Т.