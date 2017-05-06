На организованном в рамках Форума «круглом столе» состоялись обсуждения на тему «Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек»

В рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу был организован «круглый стол» на тему «Борьба с насильственным экстремизмом посредством образования для девушек» с участием Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, выступая на заседании «круглого стола», Мехрибан АЛИЕВА сказала:

«Приветствую вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну, столицу. Выражаю вам глубокую признательность за участие в крупном и важном мероприятии. Сегодня много говорилось о значении IV Всемирного форума по межкультурному диалогу. Мы очень рады, что этот Форум с каждым разом становится все шире. В Форуме принимают участие представители более 100 стран. Тема очень важна для всего мира. Рада, что в рамках Форума мы проводим и другие важные встречи. Сегодня по инициативе госпожи Ирины Боковой мы говорим об образовании для девушек. Конечно, развитие системы образования является важнейшим вопросом для каждого государства, будущего любой страны. После восстановления в Азербайджане независимости внимание к сфере образования является одним из наиболее важных и приоритетных направлений. То есть сегодня мы с чувством гордости можем сказать, что грамотность в нашей стране близка к 100 процентам. У нас богатый опыт и большая история в этой области. Одновременно мы изучаем опыт ведущих стран мира и готовы активно работать с международными организациями в этой сфере».

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Участвовавшие в «круглом столе» генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, первая леди Эфиопии Роман Тесфае, первая леди Мали Кейта Амината Майга, принцесса Иордании Дана Фирас, отметив значение образования для девушек, сообщили, что на сессии, которая пройдет 6 мая в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, будут проведены активные обсуждения на эту тему.

На встрече был подчеркнут положительный опыт Азербайджана в привлечении девушек из семей беженцев и вынужденных переселенцев к образованию. Участники «круглого стола» отметили, что опыт нашей страны в этой области может быть интересен для других стран. В ходе встречи говорилось о работе, проводимой в данном направлении возглавляемым госпожой Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева, была высоко оценена реконструкция Фондом школы для девушек в Пакистане.

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