Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога

5 мая в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие проводимого при партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией ООН, Организацией по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Советом Европы и ИСЕСКО IV Всемирного форума межкультурного диалога на тему «Развитие межкультурного диалога: Новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития».

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия.

Президент Азербайджана выступил на мероприятии с речью.

Отметим, что в форуме участвуют более 800 зарубежных представителей, в том числе высокопоставленные лица государств и правительств, руководители международных организаций, председатели парламентов, известные ученые, послы, общественные деятели. В форуме, превратившемся в платформу межкультурного диалога, впервые на уровне руководителей представлены свыше 25 международных организаций.

В рамках мероприятия впервые пройдет встреча высокого уровня руководителей международных организаций, будет проведено до 40 сессий и мероприятий.

Ялчин Алиев, Э.Т.