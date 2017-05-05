Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате взрыва на угольной шахте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани в связи с жертвами в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан.

«Чрезвычайно опечален известием о гибели людей в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана свои глубокие соболезнования, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Allah rəhmət eləsin!» - говорится в соболезновании Президента Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.