USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Xроника
Bu xəbər
azərbaycanca

Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате взрыва на угольной шахте 05.05.2017 10:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани в связи с  жертвами в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан.

«Чрезвычайно опечален известием о гибели людей в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана свои глубокие соболезнования, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Allah rəhmət eləsin!» - говорится в соболезновании Президента Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.

135количество просмотров
Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога
Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате взрыва на угольной шахте
Мехрибан Алиева приняла участие в открытии основного учебного корпуса Университета культуры и искусств после капитального ремонта - ФОТО

4 мая состоялось открытие главного учебного корпуса Азербайджанского государственного
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 мая принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера
Президент Азербайджана принял заместителя генсека НАТО по общественным вопросам - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пассажир-вандал выломал двери автобуса BakuBus – ВИДЕОВ турецком силиконовом скандале новая жертва – ФОТОВ Баку несовершеннолетний сын бизнесмена на Porsche насмерть сбил девушку - ФОТОСын Ровнага Абдуллаева подал в отставку с поста главы Наблюдательного совета ФК «Сабаил» - ФОТО«Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТОНоу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТОАлександр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТОВ Баку похищена школьницаВ центре Баку сотрудники полиции спасли женщин, предотвратив групповой суицид

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 мая11:15 Открытие корнера Messika в бутике Elluxus – ФОТО11:07 Реконструирован въезд на остров Пираллахи – ФОТО – ВИДЕО11:00 Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога10:54 Фахрия Эвджен отказалась от свадьбы в день своего рождения – ФОТО10:49 Названы нерабочие дни в июне - КАЛЕНДАРЬ10:44 В Баку началась официальная церемония открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога10:39 Директор Азербайджанского музея ковра: Музей - не просто сокровищница, это образовательный центр10:35 Вторая конкурсная репетиция Dihaj на сцене «Евровидения 2017»: как это было? – ФОТО – ВИДЕО10:28 Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате взрыва на угольной шахте10:23 Официальный курс маната ко всем валютам на 5 мая10:15 Смартфоны «без границ» уже в продаже!10:11 ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня10:08 Рауф Мамедов: «Шахрияр хотел побеждать в каждой партии»10:05 Вступил в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»09:57 Лейла Алиева посетила школу для детей с ограниченными возможностями здоровья - ФОТО