5 мая в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась первая встреча высокого уровня международных организаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече выступила Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

«Ваши превосходительства.

Уважаемые гости.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу поприветствовать вас на первом заседании высокого уровня международных организаций в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Хочу также выразить глубокую признательность за очень активную поддержку, оказанную партнерами Форума в организации столь важного мероприятия.

Прежде чем перейти от сессий данного мероприятия к темам, хочу сказать несколько слов о нашей стране.

Азербайджан является одной из уникальных стран, где пересекается географическое и культурное разнообразие мира. Столица Азербайджана Баку является гармоничным соединением Востока и Запада, а также современности и истории.

На протяжении истории Азербайджан был местом проживания общин различного происхождения и вероисповедания и разных наций, сосуществовавших в условиях взаимного сотрудничества и дружбы. Известный как ворота Востока, Азербайджан, расположенный на пересечении различных культур и цивилизаций, Востока и Запада, Севера и Юга, и, наконец, являющийся членом как исламских, так и европейских организаций, соединяет в себе ценности многочисленных цивилизаций.

Наряду с важной ролью, которую различные народы, проживающие в Азербайджане, играют в общественной и политической жизни нашей страны, мы отчетливо видим, как бережно они хранят свои этнические ценности, религии и традиции. Этническая и религиозная толерантность, атмосфера национального и культурного разнообразия в Азербайджане превратили нашу страну в место существования многочисленных наций и религий, в том числе платформу для межкультурного диалога на глобальном уровне.

Азербайджан обладает историей плодотворного и эффективного сотрудничества с различными международными организациями. Мы проводим первое такое заседание, выдвигающее на передний план возрастающую роль Азербайджана в области поощрения межкультурного диалога в международном масштабе.

Первое заседание высокого уровня международных организаций организуется на основе партнерства с правительством Азербайджана, Советом Европы, ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Всемирной туристской организацией ООН и ФАО. Азербайджан, как активный член данных организаций, провел ряд важных международных мероприятий.

Азербайджан - одна из немногих стран, являющихся членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества. Мы рады, что активное сотрудничество между этими двумя ведущими международными организациями началось в 2008 году с «Бакинского процесса». Сегодня «Бакинский процесс» является весьма важной и уникальной международной инициативой.

Большое символическое значение имеет то, что в 2015 году Баку принимал первые Европейские игры, а на следующей неделе начнутся IV Игры исламской солидарности. В результате обоих мероприятий Баку посетили и посетят представители более 100 стран. Мы считаем это частью «Бакинского процесса». Помимо важных политических инициатив, еще более сближающих нации и религии, Азербайджан реализовал в различных уголках мира многочисленные гуманитарные и благотворительные проекты. Позвольте отметить некоторые из них:

-Строительство заново школы для девушек в Музаффарабадском регионе Пакистана, разрушенной в результате землетрясения в 2015 году;

-Реставрация древних катакомб Марчеллино и Пьетро в Риме;

-Реставрация исторических памятников в парке Версальского дворца;

-Строительство школ, мечетей и церквей, реабилитационных центров, медицинских учреждений и парков отдыха в ряде городов Боснии и Герцеговины, Грузии, Венгрии, Румынии, России и Сербии;

-Реставрация около 20 местных церквей в регионе Нижняя Нормандия Франции, стеклянных витражей в Страсбургском соборе;

-Реставрация и перевод в цифровой формат древних рукописей в Апостольской библиотеке Ватикана, реставрация ряда памятников в музеях Ватикана;

-Участие в создании отдела исламского искусства в музее Лувра;

-Реставрация архитектурного музея-заповедника Трапезица в городе Велико-Тырново Болгарии;

-Участие в реставрации Берлинской церкви Германии;

-Реставрация зала философов в Капитолийском музее Рима в Италии.

Эти примеры наглядно свидетельствуют о нашей твердой вере в потенциал и существование межкультурного диалога. Наш вклад в охрану глобального культурного наследия демонстрирует однозначную привязанность Азербайджана к ценностям мультикультурализма.

Дорогие друзья, сегодня мир остро нуждается в охране и поощрении ценностей цивилизаций на основе взаимопонимания. Большая ответственность в рамках данного процесса ложится на правительства, политиков, международные организации и медиа. Этот процесс все еще сталкивается с серьезными вызовами.

Миллионы людей в мире все еще страдают от бедности, голода, социального неравенства, угроз здоровью. Другие же страдают от природных и антропогенных бедствий, насильственного экстремизма, терроризма и гуманитарных кризисов.

Практически мы можем сказать, что в некоторых случаях международное право не соблюдается, либо его нормы нарушаются в результате двойных стандартов. На самом деле вопросы, касающиеся человеческой жизни, и право каждого на безопасную жизнь являются одними из высших принципов и должны защищаться. С этой точки зрения межкультурный, межрелигиозный диалог и сотрудничество вместе с принципами взаимопонимания и уважения стоят в центре развития общества.

Для достижения поставленных целей человечество должно, наладив взаимные связи, установив более тесные отношения между нациями, устранить такие препятствия, как экстремизм и ксенофобия. Мы высоко ценим помощь международных организаций, финансовых и экономических институтов и признаем, что это является неотъемлемой частью данного процесса.

Цель проведения этого заседания высокого уровня заключается в обсуждении политическими, экономическими, культурными, социальными, финансовыми и другими международными организациями мира вопросов, связанных с безопасностью, устойчивым развитием людей и инклюзивным обществом. Мы также стараемся проводить совместные мероприятия для того, чтобы устранить напряженность между культурами и цивилизациями, так как порой она создает религиозные, культурные и социальные ограничения. Данная инициатива станет дополнительной платформой в приложении совместных усилий для мобилизации ресурсов, а также для того, чтобы сделать мир более безопасным. Поэтому проведение первого заседания высокого уровня с участием представителей международных организаций обеспечит межкультурное взаимопонимание, толерантность, взаимное уважение, глобальную гражданскую этику, нашу совместную ответственность.

Все мы признаем культурное разнообразие в мире. Что же касается всех культур и цивилизаций, то они должны вносить вклад в устойчивое развитие. Решение всех этих вопросов – нелегкое дело. Все мы имеем различное культурное происхождение. Мы считаем и, по меньшей мере, должны признать, что существуют различные перспективы, и они остаются открытыми.

В заключение мы, конечно, отмечаем, что диалог не означает немедленного согласия, простого взаимопонимания или решения других вопросов. Потому что это – попытка восполнить пробел между различными идеями и стереотипами. Естественно, это лучше, чем конфликт. Желаю вам интересных дискуссий. Считаю, что тем самым наша цель станет еще более сильной. Мы продолжим диалог и добьемся устранения многих вызовов. Большое спасибо, признательна вам за то, что вы приехали в Баку. Благодарю за внимание».

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Затем первая встреча высокого уровня международных организаций продолжила работу в сессиях.

Первая сессия на тему «Совместная ответственность за безопасность людей: Создание устойчивых и инклюзивных обществ по продолжительному развитию» прошла под модераторством министра культуры и туризма Абульфаса Гараева.

На сессии выступили верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Нассир Абдулазиз Аль-Нассер, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, заместитель генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Таджан Ильдем, руководитель кабинета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Марио Любеткин.

На состоявшейся затем второй сессии на тему «Налаживание взаимного сотрудничества между экономическими, финансовыми институтами и агентствами развития для межкультурного диалога к повестке дня 2030 года: проблемы и возможности» также были заслушаны интересные выступления.

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