5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с вице-президентом Болгарии Илианой Йотовой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, вице-президент Болгарии Илиана Йотова отметила, что испытывает чувство глубокого удовлетворения в связи с тем, что пять лет назад посетила с визитом Азербайджан в качестве члена парламента Болгарии, а сейчас – вице-президента страны.

Она подчеркнула, что активно работала с Азербайджаном еще будучи депутатом Европейского парламента. «Разрешите передать Вам письмо с очень теплыми словами и сердечными пожеланиями Президента Болгарии Румена Радева, посвященное 25-летию установления наших дипломатических отношений. В Болгарии очень хорошо известна богатая история наших отношений, уверена, что их завтрашний день также будет прекрасным», - сказала вице-президент Болгарии.

Выразив признательность за содержащиеся в письме теплые слова, глава государства просил передать Президенту Болгарии самые добрые пожелания и приветствия. Вспомнив короткую встречу с Президентом Болгарии Руменом Радевым на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства выразил уверенность в том, что между президентами двух стран и впредь будет осуществляться хорошее сотрудничество. Президент Ильхам Алиев поздравил Илиану Йотову с назначением на пост вице-президента Болгарии и пожелал ей успехов в деятельности.

Глава государства отметил, что ее первый визит на посту вице-президента именно в Азербайджан является хорошим показателем близких отношений между нашими странами. Подчеркнув, что наше двустороннее отношение охватывает различные сферы, в том числе политическую, энергетическую, культурную, Президент Ильхам Алиев сказал, что активное участие первой леди Мехрибан Алиевой в культурном проекте в Велико-Тырново способствовало дальнейшему сближению наших стран. Президент Ильхам Алиев расценил участие вице-президента Илианы Йотовой в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу как показатель значения, придаваемого Болгарией данному мероприятию.

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова сказала: «Хочу поздравить госпожу Мехрибан Алиеву с назначением на пост Первого вице-президента. Еще студенткой моя первая научная работа была связана с Трапезицей. Госпожа Мехрибан Алиева, Вы претворили в жизнь мою сокровенную мечту. Вы приняли активное участие в реставрации Архитектурного музея-заповедника Трапезица».

Первая леди Мехрибан Алиева, выразив признательность за добрые слова, сказала: «Большое спасибо. Я с большим удовольствием буду продолжать наше сотрудничество и совместную деятельность. Передайте приветствия всем моим друзьям в Велико-Тырново».

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова преподнесла Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой памятные подарки.

В заключение была сделана фотография на память.

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