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Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы - ФОТО 05.05.2017 18:36

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

Коснувшись значения IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который Баку принимает на высоком уровне, Габриэлла Баттаини-Драгони отметила, что это мероприятие приумножает авторитет Азербайджана на международной арене и, внося важный вклад в развитие межкультурного диалога, еще более активизирует роль нашей страны в этой области.

Выразив удовлетворение участием в столь престижном мероприятии, Габриэлла Баттаини-Драгони подчеркнула, что Азербайджан играет важную роль в развитии межкультурного диалога. Этот форум является показателем высокой оценки Азербайджаном межкультурного диалога. «Бакинский процесс» уже снискал большой авторитет в мире», - сказала официальный представитель Совета Европы, отметив, что эта структура придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и намерена и дальше укреплять связи. Габриэлла Баттаини-Драгони сказала, что Азербайджан является одним из очень важных членов Совета Европы, и сотрудничество с Азербайджаном для него весьма полезно.

Подчеркнув, что сотрудничество с Советом Европы полезно и для нашей страны, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение этим связям. Глава государства сказал: Мы тоже пользуемся этим сотрудничеством в определенных вопросах, поэтому придаем значение развитию данных связей. Мы намерены продолжать конструктивное сотрудничество с Советом Европы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан строит демократическое, светское современное государство и принимает в связи с этим все меры. В Азербайджане полностью обеспечены все свободы, в том числе политические, свобода выражения, собраний, печати и интернета.

Глава государства сказал, что Азербайджан сотрудничает не только с Советом Европы, но и Европейским Союзом, НАТО, а также другими европейскими и международными структурами.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения сотрудничества путем обеспечения взаимного доверия.

President.az

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