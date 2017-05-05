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Xроника

Президент Азербайджана встретился с генсеком Всемирной туристской организации 05.05.2017 16:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Талебом Рифаи.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече была отмечена значимость IV Всемирного форума межкультурного диалога. Было подчеркнуто, что проведение подобных мероприятий служит еще большему сближению народов и стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и ВТО. Было отмечено, что Азербайджан успешно воспользовался рекомендациями ВТО по развитию туризма, и в стране данная область развивается ускоренными темпами. Также были обсуждены предложения по открытию новых туристических маршрутов, упрощению визового режима, организации через Азербайджан особых транзитных рейсов.

Глава государства подчеркнул ускоренное развитие туризма в стране в последние годы, и в этом плане отметил наличие широких возможностей. Отметив, что для удобного приезда туристов в страну созданы все условия, глава государства  довел до сведения гостя, что за последние 4 месяца рост числа туристов в Азербайджане составил 26%.

Президент Ильхам Алиев отметил, что рост числа туристов в стране вносит важный вклад в развитие ряда сфер.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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