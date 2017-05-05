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Xроника

Первый вице-президент Азербайджана встретилась с гендиректором ИСЕСКО - ФОТО 05.05.2017 15:16

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога 5 мая встретились с генеральным директором ИСЕСКО Абдулазизом бин Османом аль-Тувейджри.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, являющаяся послом доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева отметила, что рада вновь видеть в Баку гендиректора данной структуры. Она подчеркнула, что между Азербайджаном и этой организацией налажено эффективное сотрудничество.

Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что обсуждения, проводимые в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога, будут способствовать решению многих вопросов, беспокоящих мир.

Гендиректор ИСЕСКО, в свою очередь, выразил удовлетворение своим пребыванием в Баку. Он подчеркнул, что находящиеся на повестке форума вопросы имеют глобальное значение.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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