Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога 5 мая встретились с генеральным директором ИСЕСКО Абдулазизом бин Османом аль-Тувейджри.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, являющаяся послом доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева отметила, что рада вновь видеть в Баку гендиректора данной структуры. Она подчеркнула, что между Азербайджаном и этой организацией налажено эффективное сотрудничество.

Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что обсуждения, проводимые в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога, будут способствовать решению многих вопросов, беспокоящих мир.

Гендиректор ИСЕСКО, в свою очередь, выразил удовлетворение своим пребыванием в Баку. Он подчеркнул, что находящиеся на повестке форума вопросы имеют глобальное значение.

Ялчин Алиев, Э.Т.