Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 5 мая встретились с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, высоко оценено значение проводимого в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога.

Выразив удовлетворение значимостью, придаваемой ЮНЕСКО данному форуму, Президент Ильхам Алиев сказал, что интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет из года в год, и это мероприятие уже превратилось в глобальное событие.

В свою очередь, Ирина Бокова выразила удовлетворение тем, что ЮНЕСКО является одним из основных партнеров данного форума. Она отметила, что со стороны ЮНЕСКО, придающей этому авторитетному мероприятию важное значение, на форуме представлены 15 различных проектов. Ирина Бокова сказала: «ЮНЕСКО высоко оценивает позицию имеющего большой авторитет в регионе Азербайджана, его дружеские отношения с соседними странами».

Генеральный директор ЮНЕСКО поздравила Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву с тем, что форум завоевал большой успех в мире, и подчеркнула, что Баку признается в мире пространством межкультурного диалога.

Ялчин Алиев, Э.Т.