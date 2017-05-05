Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мехрибан Алиева выразила удовлетворение участием Ирины Боковой в работе форума, отметила актуальность обсуждаемых на этом международном мероприятии вопросов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между ЮНЕСКО и Азербайджаном налажено тесное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты. Стороны обсудили работу, проделанную Азербайджаном для большего развития связей с этой организацией.

Ялчин Алиев, Э.Т.