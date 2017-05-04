Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ «Об утверждении Порядка представления неработающих (токсичных) активов в рамках мер по резолюции и оздоровлению банков, утративших платежеспособность».

Данным Указом, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР, Кабинету министров поручено в течение 3-х месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению действующих нормативно-правовых актов Президента страны в соответствие с данным Указом; обеспечить в 3-месячный срок приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным Указом и доложить об этом Президенту; держать под контролем приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Указом и в 5-месячный срок доложить об исполнении Президенту Азербайджанской Республики.

Палате по надзору за финансовыми рынками поручено решить вытекающие из настоящего Указа вопросы, Министерству юстиции – обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера в соответствие с данным Указом и доложить об этом Кабинету министров.

Ялчин Алиев, Э.Т.