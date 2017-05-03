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Xроника

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Мали - ФОТО 03.05.2017 18:03

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 мая принял верительные грамоты новоназначенного в нашу страну посла Мали Тиефинга Конате.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в ходе встречи глава государства подчеркнул важность ожидающегося в ближайшее время визита в Азербайджан Президента Мали Ибрагима Боубакара Кеита и отметил, что в ходе этого визита будет проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что начало деятельности Т.Конате в качестве посла создает хорошие возможности для обсуждения ряда важных вопросов двустороннего сотрудничества. 

Передав привет народу Азербайджана от малийского народа и правительства, посол отметил дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Мали. Он заверил главу государства в том, что в период своей деятельности в нашей стране приложит все усилия для содействия развитию сотрудничества между двумя государствами.

Отметив, что впервые посетил Азербайджан в должности министра в 2013 году, Т.Конате выразил удовлетворение своим нынешним назначением.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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