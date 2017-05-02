Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева 2 мая приняли президента Международной федерации гимнастики (МФГ) Моринари Ватанабе и генерального секретаря МФГ Андре Гаусбухлера.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в ходе встречи глава государства отметил успешное проведение в Баку соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, подчеркнул, что чемпионаты мира и Европы по гимнастике и другие авторитетные мероприятия организовывались в Азербайджане на высоком уровне и ранее.

В свою очередь, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за успешное проведение в Баку соревнований Кубка мира и в целом за поддержку гимнастики. Он также поздравил главу Азербайджанского государства и первую леди с организацией на высоком уровне первых Европейских игр в 2015 году. М.Ватанабе выразил надежду на то, что азербайджанские гимнасты завоюют успех на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Президент Ильхам Алиев поздравил М.Ватанабе в связи с проведением этого важного спортивного мероприятия в Токио, отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, и подчеркнул, что изо дня в день у молодого поколения растет интерес к спорту.

Генеральный секретарь Международной федерации гимнастики А.Гаусбухлер, в свою очередь, отметил, что Азербайджан достиг невероятных успехов в области спорта и в целом в развитии страны. Он подчеркнул, что глубоко впечатлен процессами развития в Азербайджане в последние годы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в столице и регионах проводятся широкомасштабные строительные работы, с удовлетворением подчеркнул, что в стране создана самая современная спортивная инфраструктура, в том числе прекрасный спортивный дворец гимнастики.

Гости оценили проделанную в Азербайджане работу в области гимнастики как большой вклад в дело развития этого вида спорта в мире.

Первая леди Мехрибан Алиева заявила, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что возглавляет Федерацию гимнастики страны, и особенно от успехов, достигнутых в этой области, подчеркнула, что в период, когда в Азербайджане закладывалась основа развития гимнастики, этот вид спорта не был столь популярен. Сейчас же, отметила Мехрибан Алиева, к гимнастике проявляется большой интерес, значительное число юных девушек изъявляет желание заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях. Это очень большое достижение, и мы этим гордимся, подчеркнула Мехрибан Алиева.

Ялчин Алиев, Э.Т.