USD1.7025
EUR1.8579
RUB0.0299
Brent51.33
WTI48.62
Золото1 256.06
S&P 500 Index2 388.33
Nikkei 22519 445.70
Xроника

Президент Азербайджана поздравил президента Польши 02.05.2017 18:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Польши Анджея Дуду с национальным праздником страны – Днем Конституции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием азербайджано-польских отношений.

По его словам, существуют возможности для расширения отношений между двумя государствами, являющимися стратегическими партнерами, в различных сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что совместные усилия в направлении постоянного укрепления дружеских связей и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей продолжатся и впредь.

Президент Азербайджана выразил наилучшие пожелания А.Дуде, польскому народу пожелал постоянного мира и благополучия.

Р.Д., И.А.

116количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Джей Ло с новым бойфрендом, Моника Беллучи в «голом» платье и другие звезды на балу Института костюма-2017 – ФОТОСёрфингист, рискуя жизнью, снял пасть прыгающей акулы - ВИДЕОБеременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТООт пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕОВ Баку девушки-студентки подрались из-за парняКак получал взятку блогер, шантажировавший владельцев сети супермаркетов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОНиколь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas выступят в Баку - ВИДЕОДжанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕОНа Каспии зафиксирована массовая гибель тюленей - ФОТОВ Британии скончался пациент, который провёл в больнице 54 года - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 мая19:06 Дан старт полуфинальным поединкам Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО18:44 Президент Азербайджана поздравил президента Польши18:28 Минюст Армении обсуждает вопрос передачи осужденного Пермякова в Россию18:12 В University Foundation Center открылся Немецкий департамент - ФОТО18:01 Наследный князь Лихтенштейна поздравил Президента Азербайджана с 25-летием установления дипотношений17:52 Состоялась пресс-конференция, посвященная Tour d’Azerbaidjan-201717:48 Навальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой – ФОТО – ВИДЕО17:40 Меркель попросила Путина обеспечить соблюдение прав геев в Чечне17:32 Стало известно, сколько в Азербайджане ветеранов Великой Отечественной войны17:24 Azercell проводит новую кампанию «1001 смартфон» - ФОТО17:16 Palazzo Versace в Дубае: отель с ощущаемой аурой - ФОТО17:08 Вице-президент Болгарии примет участие в 4-м Всемирном форуме межкультурного диалога16:59 Между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Первого Президента Казахстана подписан меморандум - ФОТО16:41 52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для китайского Esquire - ФОТО16:38 Александр Дугин посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО