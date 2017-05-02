Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Польши Анджея Дуду с национальным праздником страны – Днем Конституции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием азербайджано-польских отношений.

По его словам, существуют возможности для расширения отношений между двумя государствами, являющимися стратегическими партнерами, в различных сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что совместные усилия в направлении постоянного укрепления дружеских связей и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей продолжатся и впредь.

Президент Азербайджана выразил наилучшие пожелания А.Дуде, польскому народу пожелал постоянного мира и благополучия.

Р.Д., И.А.