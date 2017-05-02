Наследный князь Лихтенштейна Алоиз поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«В связи с 25-летием установления дипломатических связей между Княжеством Лихтенштейн и Азербайджанской Республикой, по случаю развития наших взаимных связей на протяжении четверти века имею честь довести до Вас, Азербайджанской Республики и народа свои искренние поздравления», - говорится в послании князя, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

В послании отмечается, что обмены между двумя странами во многих важных областях поступательно развивались, и это развитие было еще раз подчеркнуто во время визита министра иностранных дел Азербайджана в город Вадуц в 2016 году.

«Прочно привязанные к основополагающим принципам международного права двусторонние связи очень важны для таких небольших государств, как Лихтенштейн. Мы также придаем большую важность равному отношению ко всем государствам и надежным правовым рамкам международных организаций. На фоне глобальных вызовов, с которыми мы столкнулись сегодня, эти принципы, а также работа, проводимая для снижения напряженности и решения конфликтов, составляют основу успеха наших общих усилий.

Я с нетерпением жду дальнейших возможностей для большего углубления нашего сотрудничества и желаю Вам и Вашей дружественной стране новых успехов», - подчеркивается в послании Наследного князя Лихтенштейна.

Ялчин Алиев, Э.Т.