Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил поправки в Закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Текст поправок опубликован на официальном сайте Президента АР.

Поправки предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, для женщин - с 60 до 65 лет.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на 6 месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть пенсии». Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.

Поправки в Закон вступают в силу 1 июля 2017 года.

Ялчин Алиев, Э.Т.