Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 мая принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти (БВШН), построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие кампуса.

Было отмечено, что строительство кампуса БВШН началось в апреле 2012 года. Общая территория кампуса составляет 7 гектаров, из них 47 тыс. квадратных метров – это строительная зона, а 42 тыс. квадратных метра – территория основного корпуса. В кампусе имеются основной корпус, общежитие на 400 коек, фитнес-центр, стадион на 1000 мест с искусственным газоном, 2 котельные, 10-киловольтная электроподстанция, два бассейна, насосная, 2 теннисных корта, волейбольная, баскетбольная и легкоатлетическая площадки.

Основной корпус состоит из актового зала на 600 мест, плавательного бассейна, 2 спортзалов, раздевалок, аудитории на 110 мест, столовой на 300 мест, учебных аудиторий, административных и служебных комнат, современных лабораторий, библиотеки и детского сада, в котором также есть плавательный бассейн.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными для учебы в кампусе БВШН.

Ялчин Алиев, Э.Т.