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Xроника

Президент Азербайджана поздравил президента Израиля 01.05.2017 21:57

Президент Азербайджана поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником страны – Днем независимости.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – благополучия и процветания».

President.az

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