Президент Азербайджана поздравил Илира Мете с избранием на пост президента Албании.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Мета,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Албания.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Албании».

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