USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Xроника

Азербайджанским ковроделам присвоены почетные звания 01.05.2017 19:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда ковроделов почетными званиями за плодотворную деятельность в развитии искусства ковроделия в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, следующие лица награждены:

почетным званием «Заслуженный деятель искусств»

Агалиева Нева Шахпеленг гызы

Агамирзоева Фатима Айыбхан гызы

Баширова Рафига Ханага гызы

Алиева Джейран Музаффар гызы

Кенгерли Гюлюсюм Гасан гызы

Гайытханова Залика Нуреддин гызы

Ганбарова Наргиля Алиага гызы

Оруджева Фирангиз Гусейн гызы.

Р.Д., И.А.

152количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОСамолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОКак ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕОКоманда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале - ВИДЕОСосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая20:47 Президент Филиппин проигнорировал приглашение Трампа посетить Белый дом20:32 Мансум Ибрагимов и Ариф Газиев удостоены персональной пенсии Президента Азербайджана20:14 Принцессе Шарлотте два года: королевская семья обнародовала новую фотографию – ФОТО19:53 Азербайджанским ковроделам присвоены почетные звания19:48 Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже - ВИДЕО19:29 Ряд азербайджанских ковроделов награжден орденами и медалями19:28 Рафаэль Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн – ФОТО – ВИДЕО19:23 Ряд деятелей искусства удостоен премий Президента Азербайджана19:20 Путин освободил от должности двух чиновников из руководства МЧС19:15 Рамиз Гулиев награжден орденом «Шараф»19:10 На 4 дня будет частично ограничено движение на одной из оживленных дорог Баку19:00 Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда18:52 Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО18:36 Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет18:28 «Бакинский марафон-2017»: как «победившие ветер» превратили здоровый образ жизни в праздник - ФОТО - ВИДЕО