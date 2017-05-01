Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда ковроделов почетными званиями за плодотворную деятельность в развитии искусства ковроделия в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, следующие лица награждены:

почетным званием «Заслуженный деятель искусств»

Агалиева Нева Шахпеленг гызы

Агамирзоева Фатима Айыбхан гызы

Баширова Рафига Ханага гызы

Алиева Джейран Музаффар гызы

Кенгерли Гюлюсюм Гасан гызы

Гайытханова Залика Нуреддин гызы

Ганбарова Наргиля Алиага гызы

Оруджева Фирангиз Гусейн гызы.

Р.Д., И.А.