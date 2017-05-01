Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы ковроделов орденами и медалями за плодотворную деятельность в развитии искусства ковроделия в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, следующие лица награждены:

орденом «За службу Отечеству» 3-ей степени

Аббасова Ургуя Мустафа гызы

Мамедова Нурая Исах гызы

Рзаева Сурая Абдул гызы

Умудова Гейчяк Тарыверди гызы

Юсифова Гюльбаджы Микаил гызы

Юсуфова Соня Хануховна

медалью «Терегги»

Абдурахманова Йеман Халид гызы

Агаева Расмийя Афаддин гыз

Ахмедова Бести Гасан гызы

Ахмедова Гюльзар Магомедали гызы

Гаджиева Салима Гудрат гызы

Халилова Кюбра Агали гызы

Гурбанова Гюльназ Исмаил гызы

Мехтиева Шаргия Гасан гызы

Мамедова Сийасет Чингиз гызы

Мирбабаева Хатира Явер гызы

Мургузова Сурая Баба гызы

Салахова Рахиля Садых гызы

Салманова Гюлляр Али гызы.

Р.Д., И.А.