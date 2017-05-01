Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2016 год.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В соответствии с «Положением о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 года номер 434, и «Правилами составления и исполнения программы ежегодных доходов и расходов (бюджета) Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики», утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2001 года номер 579, Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики представлен отчет об исполнении бюджета Фонда на 2016 год. Учитывая заключение Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда по данному отчету и результаты проведенного влиятельной международной аудиторской организацией аудита финансовой деятельности Государственного нефтяного фонда, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Утвердить исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2016 год так, как указано ниже, с доходами 9 410 180,0 тысячи манатов, расходами 9 022 059,0 тысячи манатов, или на уровне 205,5 процента по доходам и 84,6 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2016 год».