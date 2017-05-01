Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с жертвами в результате оползня, произошедшего в Ошской области.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате оползня, произошедшего в Ошской области», - говорится в соболезновании Президента Ильхама Алиева, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

«В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кыргызстана, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства.

Отметим, что оползень, произошедший 29 апреля в Ошской области, унес жизни 25 человек.

Ялчин Алиев, Э.Т.