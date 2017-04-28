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Xроника

Президент Монголии поздравил Президента Азербайджана 28.04.2017 20:40

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство господин Президент.

Хочу передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Азербайджанской Республикой.

Убежден, что дружественные связи и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном будут расширяться не только на двустороннем, но и международном и региональном уровнях.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а дружественному народу Азербайджана – процветания».

President.az

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