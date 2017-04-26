Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра с национальным праздником.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля.

В этот радостный день, когда Вам исполняется 50 лет, мне очень приятно передать Вам самые сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Нидерландов – постоянного мира и благополучия».

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