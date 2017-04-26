Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Гедлейихлекиса Зуму с национальным праздником.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня свободы.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – благополучия и процветания».

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