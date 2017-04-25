Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики, связанной с расширением предпринимательства, наградить следующих лиц:

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Мусаева Мамеда Гурбан оглу

медалью «Терегги»

Аббасова Эльшада Иншалла оглу

Бабашова Адыширина Ситам оглу

Бахышова Видади Мухтар оглу

Баширова Эльхана Идаят оглу

Алиханбекова Талыба Гасан оглу

Алиева Рафика Джафаралы оглу

Фархадова Ровшана Таджеддин оглу

Фархадзаде Фарида Руфат оглу

Гаджиева Этибара Мамед оглу

Гаджиеву Жалю Эльбрус гызы

Гамзаеву Зарифу Кямиль гызы

Гасымова Талеха Эсабиль оглу

Гулиева Башира Шаин оглу

Гулиева Натига Садай оглу

Гулиеву Айтен Бахтияр гызы

Мадатова Эльчина Эминага оглу

Мамедгасанова Наига Али оглу

Мамедова Руфата Тофиг оглу

Мамедова Закира Ахмед оглу

Мовсумова Шахина Ариф оглу

Оруджева Исмаила Орудж оглу

Рашидова Рашада Айдын оглу

Рзаева Вахида Рза оглу

Сулейманова Исмаила Векил оглу

Шафизаде Аждара Ровшан оглу

Узана Мехмет Саваша Ибрагим оглу

Зейналова Вугара Эльдар оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Джафарова Анара Джамиль оглу

Ибрагимова Эльчина Арзу оглу

Ибрагимова Эльнура Вагиф оглу».

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