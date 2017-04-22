22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Австрии Хайнца Фишера.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В ходе встречи Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Австрию, а Хайнц Фишер – свой визит в Азербайджан.

Глава Азербайджанского государства и бывший Президент Австрии отметили успешную реализацию соглашений, достигнутых на самом высоком уровне.

Подчеркивалось, что сегодняшняя встреча, которая совпала с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, имеет символический смысл. Отмечалось также, что динамичное развитие за эти годы связей между Азербайджаном и Австрией в различных сферах вызывает удовлетворение.

На встрече также были обсуждены приоритетные вопросы председательства Австрии в ОБСЕ.