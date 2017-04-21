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Xроника

Мехрибан Алиева: Ислам не может иметь ничего общего с террором - ФОТО 21.04.2017 18:16

Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью мусульманского мира, налаживает связи со всеми мусульманскими странами на основе дружбы, братства, взаимного уважения и достиг в этой сфере больших успехов.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на прошедшем в пятницу под ее председательством итоговом заседании оргкомитета IV Игр исламской солидарности.

«К сожалению, в ряде мусульманских стран идут войны, возникают новые конфликты, угрозы, растет число тех, кто увязывает Ислам с террором. Ни одна религия, в том числе Ислам, не может иметь ничего общего с террором. Религия сама по себе является фактором, отвергающим террор, и Ислам – религия мира и милосердия», - подчеркнула М.Алиева.

Она считает, что консолидация всего мусульманского мира, объединение вокруг факторов дружбы, братства, мира, сотрудничества, с одной стороны, превратится в большой спортивный праздник, а с другой стороны – будет способствовать укреплению сотрудничества в мусульманском мире, между мусульманскими странами.

Ялчин Алиев, И.А.

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