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Xроника

Выделено 4 млн манатов на капитальный ремонт автодорог в Сумгайыте 20.04.2017 20:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Сумгайыт 4,0 (четыре) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

President.az

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