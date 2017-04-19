Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля принял специального представителя Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

С удовлетворением вспомнив о своем визите в Бельгию, Президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе этого визита провел эффективные встречи и обсуждения. Подчеркнув, что во время визита был дан старт новому соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом, глава государства заявил, что это соглашение является важным шагом, нацеленным на дальнейшее развитие сотрудничества, и выразил надежду на активное продолжение и своевременное завершение работы в этом направлении.

Отметив наличие у сторон взаимопонимания по соглашению, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что завершение работы над ним будет зависеть от хода переговорного процесса.

Подчеркнув, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и ЕС были налажены хорошие партнерские связи, глава государства заявил, что основные направления сотрудничества уже определены, существует практика подписания соглашений и меморандумов с рядом стран Евросоюза.

На встрече также состоялся обмен мнениями о нагорно-карабахском конфликте, обстановке на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, состоянии и перспективах переговорного процесса по урегулированию данной проблемы.

Ялчин Алиев, Э.Т.